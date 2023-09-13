Использовал морозилку не по назначению: мужчина 5 лет прятал тело жены

55-летний швед 5 лет держал мертвое тело жены в морозильной камере и получал пенсию женщины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление шведской полиции.



Мужчина 5 лет прятал тело жены в морозильной камере. Фото из открытых источников

Инцидент произошел на окраине города Орьенг. К 55-летнему мужчине приехал родственник женщины и стал расспрашивать, куда она исчезла. Ее никто не видел несколько лет. Мужчина неожиданно ответил, что "она лежит мертвая в морозилке".

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Эта информация поступила в полицию. Когда полиция провела обыск в доме мужа, оказалось, что его жена мертва, а ее тело спрятано в морозильной камере. В ходе расследования выяснилось, что женщина не была убита, а умерла естественно, вероятно, в результате рака в 2018 году.

Прокурор Линда Карлссон подтвердила, что подозреваемый не убивал жену, однако обвинила его в подделке документов для получения пенсии на сумму более 4 млн. гривен и нарушении покоя погибшей.

"Использовал морозилку не по назначению, открывал и закрывал морозильную камеру, каждый раз нарушая покой умершей", — отметила Карлссон.

Следователи полгода собирали доказательства и в сентябре объявили о своем единогласном решении. 55-летний мужчина получил наказание в 3,5 года лишения свободы за посягательство на душевное спокойствие, грубое нарушение частной жизни, мошенничество и фальсификацию документов. Кроме того, мужчине необходимо возместить семье погибшей пенсионные выплаты, которые он получил за 5 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что о шокирующем случае в Боснии, где мужчина в прямом эфире застрелил бывшую жену.

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