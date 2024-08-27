Грабитель потерял бдительность из-за книги и был арестован

Курьезный случай произошел в Италии, где преступник ворвался в дом 71-летнего мужчины в Риме с целью грабежа. Он заметил интересную книгу о греческой мифологии, увлекся ею и был арестован местной полицией.



Грабитель зачитался и был арестован. Фото из открытых источников

38-летний итальянец через балкон незаконно проник в здание в районе Делла Виттория в Риме. При попытке ограбления мужчина заметил книгу на тумбочке у кровати, взял ее в руки и отвлекся за чтением.

71-летний владелец дома проснулся и заметил в доме неизвестного мужчину, который сидел на кровати поглощенный за книгой. Из-за опасного инцидента владелец позвонил в полицию и сообщил о грабителе.

Преступник впоследствии попытался скрыться с того же балкона, однако был задержан полицией, вовремя приехавшей на вызов. Правоохранительные органы обнаружили, что грабитель имел сумку с дизайнерской одеждой, которую, вероятно, похитил из другого дома во время ограбления той же ночью.

Как указывают итальянские СМИ, грабитель отвлекся на книгу Джованни Нуччи "Gli Dei alle sei. L'Iliade all'ora dell'aperitivo". В этой книге автор рассматривает "Илиаду" с точки зрения богов, подчеркивая интерпретационную силу эпического произведения для понимания текущих событий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что курьезный случай с российским туристом, пытавшимся во Вьетнаме изнасиловать корову. Голого мужчину заметили местные жители и вызвали полицию.

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