Где сегодня живет Янукович: может ли Украина добраться до него

Сбежавший из Украины почти 10 лет назад, бывший президент Виктор Янукович, проживает в собственном доме близ Москвы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью прокурора по делу Майдана Ивана Бабенко для издания "Укринформ".

Бывший президент Украины Виктор Янукович скрывается в России. Фото из открытых источников

Иван Бабенко рассказал, что бывший президент Виктор Янукович после бегства из Украины в феврале 2014 года оказался в России. По словам прокурора, Янукович купил элитный частный дом вблизи Москвы.

"Янукович после своего побега в феврале 2014 года поселился в России. Получил там временное убежище и проживает в микрорайоне "Рублевка" – в селе Барвиха в элитном доме, купившем примерно за 50 млн долларов", — сообщил Бабенко.

Прокурор рассказал, что в России также оказались и другие приспешники Януковича, в том числе бывший глава МВД Виталий Захарченко, бывший премьер-министр Николай Азаров, бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка и другие.

Несмотря на известное место жительства изменника Украины Виктора Януковича Иван Бабенко рассказал, что Интерпол не может объявить его в розыск по просьбе Украины. Прокурор объясняет, что в 2017 году Комиссия по контролю файлов заявила, что уголовные производства против Януковича имеют "политические мотивы". Однако Бабенко отметил, что Янукович и его окружение не рискуют выезжать из России, кроме возможных визитов в Беларусь.

Напомним, что правоохранители после побега Виктора Януковича из Украины в 2014 году открыли против него 10 уголовных дел, а суд Киева признал бывшего президента виновным в государственной измене и заочно приговоры до 13 лет.

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