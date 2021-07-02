Финальная точка в убийстве Гонгадзе: что решил суд

В пятницу, 2 июля, в Верховном суде Украины состоялось финальное рассмотрение кассационных обращений Алексея Пукача, осужденного за убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Как информирует "УНИАН", отечественная Фемида осталась на стороне трагично погибшего медийного работника.



Осужденному за убийство Гонгадзе Пукача оставили в силе пожизненный приговор. Фото: Сегодня

Как известно, Алексей Пукач является пожизненно осужденным за расправу над Гонгадзе. Мужчина пытался смягчить имеющееся наказание, подавая кассацию. Однако судьи решили не удовлетворять имеющиеся от осужденного иски.

Интересно, что при объявлении судебного решения Пукач заявил, что не понимает, почему Верховный Суд распорядился именно так. Помимо прочего, осужденный отказался от общения с журналистами, вместо этого лишь коротко переговорив с адвокатами.

Напомним, что Георгий Гонгадзе был одним из самых известных украинских журналистов в конце 90-х. Осенью 2000 года мужчина бесследно исчез, его поиски велись около двух месяцев. Как оказалось, Гонгадзе был обезглавлен: его тело бросили в лесу, а голову забрали. К слову, череп журналиста был обнаружен лишь спустя долгих девять лет.

Также отметим, что первый резонансный суд над убийцами Гонгадзе закончился через восемь лет после трагедии — в марте 2008 года. Тогда трем бывшим правоохранителям Николаю Протасову, Валерию Костенко и Александру Поповичу было объявлено о признании их виновными в расправе над журналистом. Их отправили за решетку на 12-13 лет.

Суд над Алексеем Пукачем закончился еще позже — в 2013 году. Тогда бывшему генералу МВС сообщили о пожизненном заключении. Все это время он считал решение суда несправедливым и пытался его обжаловать.

К слову, личности людей, заказавших убийство Георгия Гонгадзе, до сих пор не установлены.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему дело экс-судьи Николая Чауса может, по итогу, превратиться в "дело Гонгадзе". Больше подробностей — в нашем материале.

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