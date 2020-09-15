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Главная Новости Общество искусство и культура Спустя 20 лет со дня убийства Гонгадзе: в Киеве откроют мемориальную доску
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Спустя 20 лет со дня убийства Гонгадзе: в Киеве откроют мемориальную доску

Киевская власть приняла решение увековечить память убитого за резонансную правду журналиста

сегодня, 17:27
Автор:

Екатерина Белоброва

В годовщину исчезновения и убийства украинского журналиста и основателя газеты "Украинская правда" Георгия Гонгадзе в центре Киева появится мемориальная табличка в память о нем. Об этом сообщает издание "Стопкор", ссылаясь на пресс-службу КГГА.

Спустя 20 лет со дня убийства Гонгадзе: в Киеве откроют мемориальную доску

Инициативу по открытию памятного знака проявил Департамент по сохранению культурного наследия в Киевской государственной  городской администрации. Табличка появится на Крещатике.

Отметим, что 16 сентября будет ровно 20 лет с тех пор, как известный тогда в Киеве журналист Гонгадзе ушел из своего дома на работу, и более не возвращался. Лишь 2 ноября в Таращенском районе в лесу было обнаружено обезглавленное тело, и экспертиза подтвердила, что оно принадлежит Георгию.

Смерть журналиста произвела настоящий взрыв в украинском обществе, которое было убеждено, что именно провокационный и компрометирующий материал, собранный Гонгадзе против тогдашнего президента Леонида Кучмы и его администрации, стал поводом, чтоб "заказать" журналиста. 

Украинцы начали массово выходить на улицу с лозунгом "Кучму вон!", что серьезно ударило по рейтингу действующего президента и фактически свело на нет его шансы баллотироваться на третий срок. Требования провести объективное расследование и наказать убийц Гонгадзе стали поступать в администрацию Кучмы не только от представителей оппозиции, но и от международных делегатов всех уровней.

Тело Георгия Гонгадзе было похоронено в марте 2016 года. У него осталась жена, мать и двое детей, а также издательство, которое остается одним из самых авторитетных в Украине до сих пор. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что вдова Георгия Гонгадзе Мирослава начала писать мемуары, посвященные жизни и работе ее супруга.


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