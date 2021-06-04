Почему дело Чауса может стать "делом Гонгадзе": что известно

В Украине зря потеряли интерес к теме скандального экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, похищенному в Молдове. Ситуация с его похищением только накаляется, заявил экс-заместитель главы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескромный.



Николай Чаус. Фото: 24tv.ua

"Чаус со сломанной челюстью сейчас удерживается на территории ГУР (Главного управления разведки, — прим. ред.). Как все уже, наверное, знают, вывезен он был из Молдовы насильно силами ГУР по заданию Ермака. Цель была — выбить из него показания на Порошенко, Грановского и Бурбу. Чтобы подвесить Порошенко на "крючок" и отомстить Бурбе за "вагнергейт". А заодно отвлечь всех от фильма Bellingcat ", — заявил Нескромный.

По его словам, якобы операция, проведенная с участием украинских спецслужб с похищением Чауса, изначально пошла не так, потому что "Молдова всех отфиксировала". В этой ситуации действия сотрудников украинской разведки незаконны и попадают под статьи уголовных кодексов и Украины, и Молдовы, пояснил экс-сотрудник СБУ. Поэтому история с похищением Чауса вполне может стать "делом Гонгадзе" современности, резюмировал Нескромный.

У украинских правоохранителей до сих пор нет успеха в установлении заказчиков убийства журналистов Георгия Гонгадзе, Олеся Бузины и Павла Шеремета. Почему эти дела не доведены до логического конца, эксперты поделились своими мнениями с изданием "Комментарии".

Адвокат Чауса Ростислав Кравец пытается разыскать экс-судью в тайных тюрьмах с помощью обращений в украинские суды. Юрист сообщил, что 4 июня в Соломенском районном суде Киева состоялось заседание о незаконном удержании экс-судьи Николая Чауса.

"Выяснили, что его нет и никогда не было и он никогда не удерживался на территории воинской части №2428 Пограничной службы Украины. В связи с этим суд абсолютно правомерно отказал в ходатайстве. Идем дальше по всем возможным местам незаконного содержания Николая Чауса", — заявил Кравец.

О деле экс-судьи Николая Чауса "Комментарии" сообщали и ранее. Верховный суд Молдовы передал дело об экстрадиции экс-судьи Николая Чауса на рассмотрение в Конституционный суд страны, а в Украине ходатайства по делу Чауса его адвокат обещал подать стразу в несколько судов.

В Молдове расследовать похищение Чауса поручила лично президент Майя Санду. Она заявила о недопустимости подобных инцидентов в своей стране. Правоохранители Молдовы утверждают, что Чауса вывезли в Украину в багажнике автомобиля, принадлежащем украинскому посольству в Кишиневе. После похищения Чауса в Молдове украинскому министру иностранных дел Дмитрию Кулебе пришлось убеждать своего молдавского коллегу, что Украина не имеет к этому отношения.

Напомним, в 2016 году НАБУ возбудило против Чауса уголовное дело. Украинского судью поймали на взятке в 150 тыс. долл., но задержать не могли из-за судейского иммунитета. В этом же году Верховная Рада лишила его неприкосновенности судьи. В 2017 году экс-судью задержали в Кишиневе. В Молдове Чаус просил политического убежища. В случае отказа ему грозила экстрадиция.

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