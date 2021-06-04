Раскрытие заказчиков убийств известных журналистов: почему эти дела не доведены до логического конца

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Ольга Чародий
У правоохранителей нет успеха в установлении заказчиков
убийства журналистов Георгия Гонгадзе, Олеся Бузины и Павла Шеремета. Об этом
заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире программы "Право на
власть" незадолго до Дня журналиста, который отмечается в Украине 6 июня.
Почему эти дела не доведены до логического конца? Что нужно предпринять, чтобы
защитить жизнь журналистов вообще и расследователей – в частности? Эксперты
поделились своими мнениями с изданием "Комментарии".
Журналисты. Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua
Первая секретарь Национального союза журналистов Украины Лина
Кущ подчеркивает, что проблема с расследованиями тяжких преступлений против
журналистов — в традициях непрозрачности таких расследований.
По ее мнению, разорвать этот замкнутый круг можно только
тогда, когда правоохранители регулярно будут отчитываться о ходе расследования,
когда от прогресса в нем будет зависеть их профессиональная репутация.
"В свою очередь, общественность и сами журналисты должны постоянно мониторить нападения на представителей медиа и угрозы в их адрес. И требовать соответствующей реакции в каждом случае", — уверена первая секретарь НСЖУ.
Адвокат, руководитель Центра правового анализа и исследования
политических рисков Михаил Дяденко считает, что расследование убийства Гонгадзе
продвинулось достаточно далеко.
В убийствах Бузины и Шеремета, по его мнению, прослеживается
политический след. При этом Михаил Дяденко считает, что в ближайшее время
получить приговоры по данным делам вряд ли возможно. Хоть перспективы есть.
"Если бы следствие велось подобающим образом, если бы была заинтересованность, в том числе прокуратуры, то мы получили бы хоть какие-то ответы. Но заинтересованность, похоже, нет, — отмечает эксперт. — К сожалению, за последнее десятилетие украинскую правоохранительную систему лихорадит. Так называемые реформы привели ее к деградации. И считаю, что вопросы расследования убийств журналистов, равно как других преступлений относительно представителей СМИ, лежат именно в плоскости неэффективности нашей правоохранительной системы. Если бы лица, которые посягают на работу журналистов, чаще привлекались к ответственности, не было бы такого неуважения к представителям "четвертой власти" со стороны отдельных госорганов, не было бы такого разгула преступлений против журналистов".
Напомним, 30 апреля Шевченковский районный суд города Киев отпустил Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, под круглосуточный домашний арест.
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