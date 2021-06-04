Раскрытие заказчиков убийств известных журналистов: почему эти дела не доведены до логического конца



















У правоохранителей нет успеха в установлении заказчиков убийства журналистов Георгия Гонгадзе, Олеся Бузины и Павла Шеремета. Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире программы "Право на власть" незадолго до Дня журналиста, который отмечается в Украине 6 июня. Почему эти дела не доведены до логического конца? Что нужно предпринять, чтобы защитить жизнь журналистов вообще и расследователей – в частности? Эксперты поделились своими мнениями с изданием "Комментарии".

Журналисты. Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua

Первая секретарь Национального союза журналистов Украины Лина Кущ подчеркивает, что проблема с расследованиями тяжких преступлений против журналистов — в традициях непрозрачности таких расследований.

"Правоохранительные органы могут ссылаться на тайну следствия и не отвечать на те вопросы, которые справедливо звучат от общественности, от медиа. В свою очередь, безнаказанность порождает новые нападения на журналистов, приводит к самоцензуре или к замалчивания важных тем", — отмечает Лиина Кущ.

По ее мнению, разорвать этот замкнутый круг можно только тогда, когда правоохранители регулярно будут отчитываться о ходе расследования, когда от прогресса в нем будет зависеть их профессиональная репутация.

"В свою очередь, общественность и сами журналисты должны постоянно мониторить нападения на представителей медиа и угрозы в их адрес. И требовать соответствующей реакции в каждом случае", — уверена первая секретарь НСЖУ.

Адвокат, руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко считает, что расследование убийства Гонгадзе продвинулось достаточно далеко.

"Общество поучило много информации об этом деле, а исполнители и организаторы — сроки. Что же касается заказчика... Мне кажется, в данном деле его уже не удастся установить с той достоверностью, которую может подтвердить суд. Это дело, наверное, в данном контексте останется делом-загадкой. И будет обрастать новыми конспирологическими версиями", — прогнозирует Михаил Дяденко.

В убийствах Бузины и Шеремета, по его мнению, прослеживается политический след. При этом Михаил Дяденко считает, что в ближайшее время получить приговоры по данным делам вряд ли возможно. Хоть перспективы есть.

"Если бы следствие велось подобающим образом, если бы была заинтересованность, в том числе прокуратуры, то мы получили бы хоть какие-то ответы. Но заинтересованность, похоже, нет, — отмечает эксперт. — К сожалению, за последнее десятилетие украинскую правоохранительную систему лихорадит. Так называемые реформы привели ее к деградации. И считаю, что вопросы расследования убийств журналистов, равно как других преступлений относительно представителей СМИ, лежат именно в плоскости неэффективности нашей правоохранительной системы. Если бы лица, которые посягают на работу журналистов, чаще привлекались к ответственности, не было бы такого неуважения к представителям "четвертой власти" со стороны отдельных госорганов, не было бы такого разгула преступлений против журналистов".

Напомним, 30 апреля Шевченковский районный суд города Киев отпустил Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, под круглосуточный домашний арест.

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