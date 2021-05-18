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Главная Новости Общество Криминал Досудебное расследование по делу Тупицкого завершено: что известно
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Досудебное расследование по делу Тупицкого завершено: что известно

Экс-главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому готовят обвинительный акт

сегодня, 14:07
Автор:

Наталья Некрасова

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего главы Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Досудебное расследование по делу Тупицкого завершено: что известно

Александр Тупицкий. Фото: 24tv.ua

Тупицкого подозревают в ложных показаниях с искусственным созданием доказательств защиты и подкупе свидетеля с целью отказа от дачи показаний по ч. 2 ст. 384 и ст. 386 Уголовного кодекса Украины.

В октябре 2018 года подозреваемый в интересах бывшего главы Высшего хозяйственного суда Украины, который сейчас в розыске, подкупил свидетеля, считают следователи. Тупицкий пытался добиться этим отказа от его показаний или ложных показаний. Дело касалось уголовного производства по захвату "Зуевского энергомеханического завода".

"В течение 2018-2019 годов подозреваемый неоднократно предоставлял следователю Генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты по особо тяжкому преступлению", — заявили в Офисе генпрокурора.

У прокуратуры теперь достаточно доказательств для составления обвинительного акта, отметили в ведомстве. Стороне защиты предоставили доступ к материалам досудебного расследования.

Напомним, в конце марта президент Украины Владимир Зеленский отменил указ экс-президента Виктора Януковича о назначении судьями КСУ Тупицкого и Касминина.

Лишенный статуса судьи Александр Тупицкий подал иск об обжаловании решения президента Украины.

Портал "Комментарии" узнал у экспертов, как ситуация с противостоянием Офиса президента и экс-главы КСУ может развиваться дальше.


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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=295182
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