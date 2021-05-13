Обыски в доме Тупицкого: как далеко зайдет Офис президента в этом противостоянии

По данным ряда СМИ, в дом бывшего главы Конституционного Суда Александра Тупицкого 13 мая пришли с обыском следователи Государственного бюро расследований (ГБР). Как ситуация может развиваться дальше? На какие меры может пойти Офис президента, чтобы победить в этом противостоянии? Чтобы разобраться в этих вопросах, портал "Комментарии" обратился к экспертам.

Александр Тупицкий - фото из открытых источников

Офис пытается заблокировать работу Тупицкому в обход законодательства

По мнению главы Центра политических студий "Доктрина" Ярослава Божко, ГБР в этой ситуации выглядит проводником воли и интересов Офиса президента, который давно конфликтует с Тупицким.

"По факту, другого механизма снятия его с должности кроме как через решение самого КСУ нет, — поясняет эксперт. – В правовой плоскости у этого давления мало шансов. По сути, Офис пытается заблокировать работу Тупицкому в обход законодательства, применяя Управление госохраны и правоохранительные органы. В реальности правовой статус председателя КСУ даёт Тупицкому довольно серьезную защиту от политического давления".

Ярослав Божко предполагает, что далее Тупицкий, скорее всего, будет вызван на допрос — с тем, чтобы попытаться преследовать его по факту неявки по повестке, если он не придет сам. Это довольно распространенная уловка, применяемая силовиками, подчеркивает эксперт.

Последствия для государственности могут быть негативные



Представитель Украинского института политики Никита Трачук не сомневается, что обыски у Тупицкого происходят по команде сверху. И президент Владимир Зеленской точно в курсе.

"Ну, а всё это – продолжение противостояния Офиса президента с Конституционным судом Украины, которое началось еще осенью, после решение КСУ об отмене е-деклараций. Зеленского тогда смогли убедить, что КСУ представляет для него угрозу, что чуть ли не переворот готовит путем отмены ряда решений – ключевых, в том числе, для наших западных партнеров. Так что не факт что это чисто внутриукраинское противостояние. Запад тоже может быть замешан", — считает эксперт.

По его мнению, мы видим продолжение конституционного кризиса, парализованный КСУ. И последствия для государственности могут быть негативные, прогнозирует Никита Трачук.

"Не исключаю дальнейшие дела по Тупицкому, даже его арест с возможностью выйти под какой-то большой залог. Офис президента пытается демонстрировать свою силу. Это касается и подозрений Медведчуку (фактически взять курс на разгром ОПЗЖ), и "зарубы" с Тупицким. ОП воюет на многих фронтах. Но победа, если и будет, то чисто ситуативная, — считает Никита Трачук. — КСУ был до этой власти, будет и после. Воевать с ним, пытаться поставить его под контроль — это действовать антиконституционно. И президента с его окружением после завершения их каденции (когда бы это не случилось) могут начать догонять за многое. В том числе за ситуацию с КСУ".

Эксперт не исключает, что Тупицкого могут додавить, заставив официально сложить полномочия. Но в конечном итоге у него будет шансы доказать неправомерность действий против него – и, возможно, даже вернуться в свое кресло, предполагает Никита Трачук.

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