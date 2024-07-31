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Главная Новости Общество Криминал Бросил "коктейль Молотова" в здание ТЦК: СБУ задержали агента ФСБ
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Бросил "коктейль Молотова" в здание ТЦК: СБУ задержали агента ФСБ

17-летний мужчина получил задание от российского агента сжечь военные объекты в Украине. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

сегодня, 11:45
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Slava Kot

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержала в Виннице агента ФСБ, пытавшегося сжечь здание территориального центра комплектования на территории региона. По данным следствия, фигурантом дела оказался 17-летний житель Одессы.

Бросил "коктейль Молотова" в здание ТЦК: СБУ задержали агента ФСБ

СБУ задержали злоумышленника, пытавшегося сжечь ТЦК. Фото: СБУ

Правоохранительные органы отреагировали на инцидент в Виннице, где мужчина бросил "коктейль Молотова" в здание местного военкомата и снял возгорание на камеру телефона. Контрразведчики СБУ задержали подозреваемого злоумышленника по "горячим следам" и обнаружили, что им оказался 17-летний житель Одессы.

Следствие установило, что несовершеннолетний попал в поле зрения ФСБ, пытаясь найти способ быстрого заработка в интернете. На одном из таких сайтов мужчина опубликовал резюме на которое отреагировал российский агент и предложил ему делать за вознаграждение поджоги объектов военной инфраструктуры и автомобилей украинских защитников.

Также правоохранители выяснили, что после поджога в Винницкой области, задержанный должен был совершить серию пожаров на военных объектах Житомирщины.

СБУ сообщила о подозрении задержанному по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины – диверсия, совершенная в условиях военного положения. 17-летнему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Харьковской области задержали мужчину, который за 40 тыс. гривен сжег автомобиль военного.

Также "Комментарии" писали о скандальном заявлении командира батальона 3-й ОШБр, призвавшего своих бойцов расстреливать тех, кто будет пытаться сжечь автомобиль военных.



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Источник: https://t.me/SBUkr/12498
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 10:59

За новою тактикою кошерного режиму корумпованих, протестувальники - це агенти ФСБ. Обдурені і узурповані. Слава терпілам!


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