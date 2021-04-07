Брата судьи Вовка поймали на взятке: как отреагировала Генпрокуратура

Офис Генпрокурора и антикоррупционные госструктуры объявили "войну со взяточничеством". Одним из первых под опалу попал адвокат Юрий Зонтов, который оказался близким родственником (братом) главы скандально известного окружного админсуда Киева Павла Вовка. По сообщению Генпрокурора Ирины Венедиктовой, Зонтову и его коллеге, якобы задержанных на взятке, выданы уведомления о подозрении.



При обысках агенты НАБУ изъяли более 3,7 млн долларов. Фото из открытых источников

В национальном антикоррупционном бюро сообщают, что накануне двое адвокатов были пойманы при попытке передачи им незаконно заработанных денег. Агенты организации подчеркивают, что эти финансы якобы собирались передать в ОАСК, для дальнейшего распределения между судьями.

Подобное развитие событий подтверждает и Генпрокурор. По словам Венедиктовой, 100 тыс. долларов якобы должна была "помочь судьям принять правильное решение". Рассматриваемое дело якобы касалось ликвидации неназванного общества.

При обыске дома Зонтова было обнаружено немало ценностей и внушительная сумма кэша в иностранной валюте. Ирина Венедиктова рассказала, что были изъяты и евро, и фунты стерлингов, и родные украинцам гривны. Больше же всего денег хранились в долларах — агенты НАБУ обнаружили более 3,7 млн в этой валюте.

Некоторые подробности данного инцидента рассказал и журналист Юрий Бутусов. Основываясь на информацию личных источников, Бутусов утверждает, что деньги, хранившиеся в квартире, попавшей под обыск, принадлежали также и самому судье ОАСК Павлу Вовку. При этом жилище не было зарегистрировано на него или членов его семьи — документы оформлены на неназванную адвокатессу.

Стоит отметить, что Бутусов также напомнил, что Юрий Зонтов был не только адвокатом, но и занимал должность замглавы управления отечественной Службы внешней разведки. Это вызывает у журналиста вопросы о том, как к такому поведению подчиненного относятся в СВР и действительно ли никто не знал о происходящем.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, чем может закончиться противостояние власти и другого весьма обсуждаемого украинцами суда — КСУ. Стоит отметить, что судью Александра Тупицкого так и не дождались на очередном судебном заседании по его делу. О причинах удастся узнать в нашем материале.

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