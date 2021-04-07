Тупицкий снова не пришел на суд по избранию ему меры пресечения: что произошло

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий, которого президент Владимир Зеленский отстранил от должности своим указом, во второй раз не явился в суд по избранию меры пресечения. В связи с этим заседание Печерского районного суда перенесено на 15 апреля, пишет "Украинская правда".

Александр Тупицкий - фото из открытых источников

Сообщается, что адвокат отстраненного Тупицкого просил отложить рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения из-за того, что у матери судьи обострилось тяжелое заболевание, которое несет реальную угрозу ее жизни. В связи с этим отстраненный глава КСУ около 6 утра "вместе с государственной охраной отправился в город Черкассы, где живет мать".

Правозащитник также заверил суд, что его подопечный готов явиться на судебное заседание в любой день после 14 апреля. Данное заявление адвокат пояснил тем, что 12 апреля в КСУ будет проведено заседание, посвященное вопросу увольнения Тупицкого, на следующий день Верховный суд должен рассмотреть обжалование Тупицким своего увольнения, а 14 апреля Голосеевский суд проведет рассмотрение дела об административных нарушениях. Правозащитник отстраненного главы КСУ заверил, что присутствие его подзащитного является обязательным на всех перечисленных заседаниях.

Напомним, что ранее эксперты рассказали "Комментариям", к чему может привести противостояние части КСУ и Офиса президента. Эксперты считают, что суд должен принимать справедливые решения. И украинцам всё равно, как власть этого добьется. Потому в противостоянии фактически судейской касты и президента народ, естественно, поддержит главу государства. Потому что за него голосовали на выборах. А кто и как назначает судей — большинству не совсем понятно. Зато понятно другое — найти справедливость в украинском суде бывает очень непросто.





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