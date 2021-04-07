Зеленский vs КСУ: чем закончится противостояние

Сегодня Печерский районный суд Киева рассмотрит ходатайства об избрании меры пресечения председателю КСУ Александру Тупицкого из-за его неявки. Тем временем Верховный суд открыл производство по делам об обжаловании указа президента Украины, которым отменено назначение судей КСУ.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Чем закончится противостояние Зеленского и части КСУ? Почему Украине важна судебная "перезагрузка"? На эти вопросы порталу "Комментарии" ответили эксперты.

"Впереди — долгие, многоэтапные судебные процессы"

Доктор права, адвокат Иван Либерман считает, что Тупицкий и сегодня может не появиться на суде на заседании для избрания ему меры пресечения.

"Если же он всё же появится, то могут применить меру пресечения в виде залога в размере 45 тыс. грн. Чистая формальность. Потому что можно вообще не избирать никакой меры пресечения кроме личного обязательства — это если бы он появился", — поясняет эксперт.

Что касается противостояния между президентом и КСУ, то Иван Либерман предполагает, что впереди — долгие, многоэтапные судебные процессы.

"Допускаю, что решения могут быть достаточно разными в разных судебных инстанциях. Поскольку это прецедент. Не исключаю, что некоторые судьи будут брать самоотводы или отводы, чтобы не принимать участия в таких процессах, — говорит Иван Либерман. — Потому что никто не знает, чем это закончится сейчас — и как может отразиться потом. Далеко не каждый судья готов рисковать, ставя свою подпись по тем или иным контраверсийным решением. Всё очень быстро меняется. И украинская политика, в том числе".

"Суд остается "последней надеждой" на восстановление справедливости"

Политолог Кирилл Сазонов, комментируя ситуацию вокруг КСУ и вообще судебной системы, отметил: "В Украине сумасшедший общественный запрос на то, что мы называем одним словом — справедливость. По большому счету, оба Майдана в нашей стране и начинались в качестве реакции на несправедливость власти, правоохранителей, чиновников и судей. И именно суд остается своеобразной "последней надеждой" на восстановление справедливости. Увы, в Украине это часто проходит по категории надежды обманутой. И мы видели это на недавней акции по Стерненко".

Кирилл Сазонов подчеркивает, что украинцы хотят честных и справедливых судов.

"Разговоры о независимости этой ветви власти и авторитетных иностранных экспертах, которых следует привлечь для этого — больше удел специалистов. Обычный гражданин формулирует проще — суд должен принимать справедливые решения. И украинцам всё равно, как власть этого добьется. Потому в противостоянии фактически судейской касты и президента народ, естественно, поддержит главу государства. Потому что за него голосовали на выборах. А кто и как назначает судей — большинству не совсем понятно. Зато понятно другое — найти справедливость в украинском суде бывает очень непросто. Возможно, выборы судей прямым народным голосованием помогли бы вернуть к ним доверие. И, кстати, дали бы им реальную легитимность и независимость от других ветвей власти", — резюмирует эксперт.

Ранее портал "Комментарии" писал, почему увольнение Тупицкого из КСУ опасно для Украины.

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