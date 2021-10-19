Брат погибшего мэра Кривого Рога Павлова был обнаружен мёртвым: подробности

В Днепропетровской области обнаружили бездыханное тело Андрея Павлова. Об этом сообщает издание Украинская правда.

Полицейский. Фото из открытых источников

Мужчина был обнаружен мёртвым в собственной квартире в городе Кривой Рог, вчера в 16:30. Его нашел друг умершего. На место событий вызвали сотрудников правоохранительных органов.

46-летний Андрей Павлов являлся младшим братом погибшего 15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова. Как отмечает издание, обстоятельства смерти мэра до сих пор не установлены следствием.

Правоохранители сообщили, что за день до смерти Павлов жаловался на проблемы со здоровьем. Согласно предварительным данным, на теле умершего не было обнаружено следов насильственной смерти.

"Украинская правда", ссылаясь на собственные источники пишет, что вероятной причиной смерти могло стать злоупотребление алкоголем.

Тело мужчины будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Она должна будет установить точную причину смерти.

Напомним, ранее "Комментарии" информировало о том, что жена Павлова открыла новые пугающие подробности дела о его смерти. Вдова утверждает, что до гибели муж боялся возвращаться домой. Следствие все еще идет по нескольким вариантам одновременно. Не отрицается ни вероятность суицида, ни умышленное убийство. По словам адвоката, Павлов якобы даже боялся подходить лишний раз к окнам и запрещал это делать супруге. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что СМИ узнали о переписке Павлова перед гибелью. Чиновник посылал свои сообщения незнакомцу в роковой в его судьбе день.





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