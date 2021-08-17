СМИ узнали о переписке Павлова перед гибелью: новые подробности

Перед своим вероятным самоубийством мэр Кривого Рога Константин Павлов переписывался с неизвестным в Telegram, однако все сообщения удалил. Чиновник посылал свои сообщения незнакомцу в роковой в его судьбе день. Кому они адресовались, о чем шла речь — хочет установить следствие, — пишет издание "Сегодня", обнародовав информацию из информированных источников в полиции города.

Появились новые подробности смерти мэра Кривого Рога (фото из открытых источников)

Следствие выдвигает версию, что погибшему мэру поставили какой-то ультиматум.

"... Политические это моменты или личные — пока сложно сказать", — информирует издание.

Вместе с тем по информации журналистов, городской чиновник не поддерживал связей с криминалитетом.

Информированный источник из полицейского среды предполагает, что покойный возможно еще не вернул долг, то есть денежные средства, которые использовал во время выборов. Также, еще неизвестно получал ли мэр криворожского города угрозы.

Следователи начали производство по ст. 115 Уголовного кодекса ("Умышленное убийство"). Правоохранители отслеживают несколько версий смерти мэра Кривого Рога: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием, а также доведение до самоубийства.

Что известно об убийстве мэра Кривого Рога?

Константин Павлов победил на выборах городского головы в 2020 году как представитель оппозиционной политической силы "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Напомним, что издание "Комментарии" информировало, что СМИ узнали новые подробности смерти мэра Кривого Рога. В средствах массовой информации появилась информация о том, что погибший мэр Кривого Рога Константин Павлов был в отпуске, а его жена отдыхала на море без мужа.

Кроме этого, Юрий Загородний заявил, что не верит в самоубийство мэра Кривого Рога Константина Павлова. Юрий Загородний отметил, что запомнил Павлова как сильную личность, волевую и целеустремленного человека. Но, по словам парламентария, около месяца назад Константин Павлов жаловался на то, что в город прислали комиссию, которая пытается найти недостатки в работе мэрии.



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