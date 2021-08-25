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Главная Новости Общество происшествия Смерть мэра Кривого Рога: жена Павлова открыла новые пугающие подробности дела
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Смерть мэра Кривого Рога: жена Павлова открыла новые пугающие подробности дела

По словам адвоката, вдова Павлова уверяет — за неделю до гибели муж боялся возвращаться домой

сегодня, 19:22
Автор:

Вечканова Елена

Одной из самых громких трагедий нынешнего августа стала неожиданная кончина руководителя городского совета Кривого Рога Константина Павлова. Как информирует "Украинская правда", ссылаясь на местные криворожские сайты, стали известны новые подробности загадочной смерти политика.

Смерть мэра Кривого Рога: жена Павлова открыла новые пугающие подробности дела

Елена Павлова рассказала новые подробности о смерти мужа. Коллаж: УП

Напомним, тело Павлова было обнаружено в воскресенье, 15 августа, в его собственном доме. Рядом с ним лежало охотничье ружье. Правоохранители до сих пор не определились, какую версию смерти следует отрабатывать: следствие все еще идет по нескольким вариантам одновременно. Не отрицается ни вероятность суицида, ни умышленное убийство.

Однако теперь в пользу последнего стало больше фактов, т.к. новой информацией поделилась вдова покойного Константина Павлова Елена. По словам семейного адвоката Дмитрия Манелюка, женщина рассказала некоторые моменты, которые должны заинтересовать полицейских. Все дело в том, что, согласно словам жены Павлова, на протяжении последнего месяца жизни бывшего мэра Кривого Рога за их домом велось видеонаблюдение.

Для этого, как утверждает Манелюк, неизвестными использовались беспилотники. По словам адвокатам, общавшимся с женой, погибший Павлов якобы даже боялся подходить лишний раз к окнам и запрещал это делать супруге. При этом криворожский управленец якобы считал более безопасным зону первого, а не второго этажа.

Помимо прочего Елена Павлова якобы рассказала, что ее погибший муж за неделю до смерти начал беспокоиться, когда приходило время возвращаться домой. Всеми своими волнениями покойный делился с женой, пока не произошла трагедия.

Адвокат Павловых подчеркнул, что подобные факты обязаны повлиять на ход следствия, а причастные к произошедшему — быть наказаны.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Сети появились видеозаписи, на которых якобы запечатлены последние секунды жизни погибшего Константина Павлова. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, кто заменит Павлова на посту главы горсовета Кривого Рога.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/25/7304954/index.amp
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