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Мэра Кривого Рога нашли застреленным в собственном доме

Павлов был членом депутатской фракции ОПЗЖ

15 августа 2021, 17:15 comments2023
Автор:

Елизавета Черных

Городской глава Кривого Рога Константин Павлов найден мертвым на веранде загородного дома. По данным народного депутата Украины от партии "Оппозиционная платформа — За Жизнь" (ОПЗЖ) Вадима Рабиновича, он был убит. Об этом народный избранник сообщил на странице в социальной сети  Facebook. 

Мэра Кривого Рога нашли застреленным в собственном доме

Константин Павлов - фото из открытых источников

"Убит мэр Кривого Рога и глава нашей организации ОПЗЖ Костя Павлов", — написал Рабинович. 

В средствах массовой информации сообщили, что городской глава Кривого Рога был застрелен на веранде своего дома в селе Вольное под Кривым Рогом. Так, УНИАН со ссылкой на "Первый городской" пишет: 

"Труп мужчины нашел знакомый погибшего на пороге веранды, на улице Украинской. Мужчина лежал в луже крови, рядом находилось ружье".

По словам другого депутата от партии — Артема Марчевского, у Константина Павлова обнаружили огнестрельное ранение в голову.  

Председатель Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко также подтвердил журналистам издания "Страна" информацию о смерти Константина Павлова.

"Да, это правда", — сказал губернатор Днепропетровской области.

Резниченко также сообщил, что точной информации — убийство это или самоубийство — пока нет. На место выехала группа правоохранителей для установления подробностей трагедии. 

Также "Страна" обнародовала фотографию с места происшествия. На ней видно, что тело Павлова лежит на пороге дома. 

Мэра Кривого Рога нашли застреленным в собственном доме - фото 2

Отметим, что Константин Павлов родился 12 января 1973 года. Был украинским политиком, народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов. Являлся членом депутатской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь". Павлова избрали городским главой Кривого Рога в 2020 году. 6 декабря он победил на выборах мэра, набрав 56,97% голосов. 



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