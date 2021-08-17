В сети опубликовали новые видео с последними секундами жизни мэра Кривого Рога

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Лиля Воробьева
Константин Павлов (фото из открытых источников)
В Интернет уже сбросили видеоролики, на которых зафиксированы последние минуты жизни мэра города Кривой Рог Константина Павлова. Они сняты в особняке покойного, которого обнаружили застреленным 15 августа этого года. Об записях, которые обнародовали местные Телеграмм-каналы, информирует "Днепр оперативный".
На видео зафиксировано следующее. Городской чиновник сидит у дверей своего коттеджа, а потом стреляет в себя. Еще раньше он переписывался с незнакомцем в мессенджере и мерил комнату шагами. В обнародованных роликах нельзя разобрать изображен ли там именно криворожский городской голова. Но там можно рассмотреть тот момент, когда был сделан выстрел.
Еще несколько роликов появилось в Телеграмм-канале "Алексей Таймурзин — без цензуры". Неизвестный говорит, что криворожский чиновник совершил суицид.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что СМИ узнали о переписке Павлова перед гибелью. Перед своим вероятным самоубийством мэр Кривого Рога Константин Павлов переписывался с неизвестным в Telegram, однако все сообщения удалил. Чиновник посылал свои сообщения незнакомцу в роковой в его судьбе день. Кому они адресовались, о чем в них было — хочет установить следствие. Следствие выдвигает версию, что погибшему мэру поставили какой-то ультиматум. Вместе с тем по информации журналистов, городской чиновник не поддерживал связей с криминалитетом.
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