В сети опубликовали новые видео с последними секундами жизни мэра Кривого Рога



















Константин Павлов (фото из открытых источников)

В Интернет уже сбросили видеоролики, на которых зафиксированы последние минуты жизни мэра города Кривой Рог Константина Павлова. Они сняты в особняке покойного, которого обнаружили застреленным 15 августа этого года. Об записях, которые обнародовали местные Телеграмм-каналы, информирует "Днепр оперативный".

На видео зафиксировано следующее. Городской чиновник сидит у дверей своего коттеджа, а потом стреляет в себя. Еще раньше он переписывался с незнакомцем в мессенджере и мерил комнату шагами. В обнародованных роликах нельзя разобрать изображен ли там именно криворожский городской голова. Но там можно рассмотреть тот момент, когда был сделан выстрел.

Еще несколько роликов появилось в Телеграмм-канале "Алексей Таймурзин — без цензуры". Неизвестный говорит, что криворожский чиновник совершил суицид.

"В момент самоубийства он был дома один, это подтверждают камеры видеонаблюдения. Никаких теней, рук и людей на входе не было. Старые камеры видеонаблюдения искажают изображение, отсюда и" пропавшие носки "и т. д.", — комментирует он.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что СМИ узнали о переписке Павлова перед гибелью. Перед своим вероятным самоубийством мэр Кривого Рога Константин Павлов переписывался с неизвестным в Telegram, однако все сообщения удалил. Чиновник посылал свои сообщения незнакомцу в роковой в его судьбе день. Кому они адресовались, о чем в них было — хочет установить следствие. Следствие выдвигает версию, что погибшему мэру поставили какой-то ультиматум. Вместе с тем по информации журналистов, городской чиновник не поддерживал связей с криминалитетом.









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