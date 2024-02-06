Арестович отреагировал на уголовные дела против себя в России и Украине

6 февраля бывший советник Офиса президента Алексей Арестович был объявлен в розыск за "публичное оправдание терроризма" районным судом Москвы. Политический обозреватель отреагировал на такое решение, а также вспомнил другие уголовные дела против него.



Алексей Арестович об уголовных делах. Фото из открытых источников

Басманный райсуд Москвы обвинил Алексея Арестовича по двум статьям: "распространение фейков" об армии РФ и в публичных "призывах к террористической деятельности". Таким образом, блоггер был объявлен в розыск и попал в список экстремистов и террористов.

Реакция Арестовича появилась через несколько часов после объявления нового уголовного дела против него. В сообщении блоггер упомянул также другие уголовные производства, в том числе в Украине и Беларуси.

"Сплотилась навеки великая Русь: Беларусь – уголовное дело за терроризм; РФ – за экстремизм; Украина – два за сексизм. Куда податься бедному шпиону? Попробую в Афганистан. Там за это все ордена могут дать", — заявил Арестович.

Напомним, что первое уголовное дело на Алексея Арестовича объявили в Беларуси 17 марта 2022 года. Тогда еще советника Офиса президента обвинили в публичных призывах к терактам.

В Украине на Арестовича заведено два дела. Первое уголовное производство было составлено по обращению группы депутатов по факту ложного сообщения о преступлении. В то время как другое дело было открыто в октябре 2023 года, после подачи заявления нардепки Инны Совсун относительно сексистских высказываний Алексея Арестовича.

На сегодняшний день последнее дело на Арестовича заведено в РФ от 6 февраля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алексей Арестович рассказал готов вернуться в Украину, несмотря на уголовные дела.

Также "Комментарии" писали, что Арестович поставил Путина в пример для Украины.