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Арестович отреагировал на уголовные дела против себя в России и Украине

Реакция Алексея Арестовича на уголовные дела в Украине, России и Белоруссии.

сегодня, 12:45
Автор:
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Slava Kot
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6 февраля бывший советник Офиса президента Алексей Арестович был объявлен в розыск за "публичное оправдание терроризма" районным судом Москвы. Политический обозреватель отреагировал на такое решение, а также вспомнил другие уголовные дела против него. 

Арестович отреагировал на уголовные дела против себя в России и Украине

Алексей Арестович об уголовных делах. Фото из открытых источников

Басманный райсуд Москвы обвинил Алексея Арестовича по двум статьям: "распространение фейков" об армии РФ и в публичных "призывах к террористической деятельности". Таким образом, блоггер был объявлен в розыск и попал в список экстремистов и террористов.

Реакция Арестовича появилась через несколько часов после объявления нового уголовного дела против него. В сообщении блоггер упомянул также другие уголовные производства, в том числе в Украине и Беларуси.

"Сплотилась навеки великая Русь: Беларусь – уголовное дело за терроризм; РФ – за экстремизм; Украина – два за сексизм. Куда податься бедному шпиону? Попробую в Афганистан. Там за это все ордена могут дать", — заявил Арестович.

Напомним, что первое уголовное дело на Алексея Арестовича объявили в Беларуси 17 марта 2022 года. Тогда еще советника Офиса президента обвинили в публичных призывах к терактам.

В Украине на Арестовича заведено два дела. Первое уголовное производство было составлено по обращению группы депутатов по факту ложного сообщения о преступлении. В то время как другое дело было открыто в октябре 2023 года, после подачи заявления нардепки Инны Совсун относительно сексистских высказываний Алексея Арестовича.

На сегодняшний день последнее дело на Арестовича заведено в РФ от 6 февраля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алексей Арестович рассказал готов вернуться в Украину, несмотря на уголовные дела.

Также "Комментарии" писали, что Арестович поставил Путина в пример для Украины.



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Источник: https://twitter.com/arestovych/status/1754784530748035321
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Обсуждения

Сергій

сегодня, 13:38

А на якій підставі він виїхав за кордон???

фєдя

сегодня, 13:28

Глист здриснув в ізраїль.


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