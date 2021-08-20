Зачем Украине нужны торжественные военные парады — мнение эксперта

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Вечканова Елена
Большинство
украинцев с огромным предвкушением ожидают проведения традиционного военного
парада, посвященного Дню Независимости Украины. В этом году он должен пройти
еще более масштабно, ведь отмечается круглая дата — 30 лет с момента
провозглашения Украины суверенным государством. Однако некоторые
соотечественники скептически относятся к парадам, считая их пережитком
прошлого.
Эксперт считает, что военные парады нужны, особенно во время войны. Фото из открытых источников
По словам руководителя
Международного центра противодействия российской пропаганде Юрия Кочевенко,
военные парады, посвященные Независимости, стране нужны. Более того, эксперт
уверен, что наиболее важный посыл подобные мероприятия имеют в военное время, рассказал он в эфире "Громадського радіо".
При этом представитель
Центра подчеркивает, что не может быть полностью объективным в этом вопросе,
ведь и сам был участником подобного шествия. По словам Юрия Кочевенко, это
стало одним из самых ценных опытов в его жизни.
Также эксперт
подчеркнул, что военный парад является отличным поводом для противодействия
российской пропаганде. Мол, это позволяет в который раз продемонстрировать:
Украина есть, она независимая и сильная, она способна дать отпор любом
обидчику.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что в среду,
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