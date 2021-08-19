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Украинские военные, маршируя по Крещатику, снова исполнили бессмертный хит о Путине

На репетиции парада в Киеве военные передали "пламенный привет" Путину

сегодня, 12:35
Автор:

Кравцев Сергей

18 августа киевляне и гости столицы могли наблюдать зрелищную репетицию военного парада ко Дню независимости Украины. Украинские воины стройно промаршировали по Крещатику, чем порадовали прохожих. Но больше всего восторга было от исполнения одной из коробок известной песни "Путин – ху*ло". Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook написал Андрей Карелин и выложил соответствующее видео.

Украинские военные, маршируя по Крещатику, снова исполнили бессмертный хит о Путине

Репетиция парада Фото: Укринформ

По словам Карелина, на видео видно, как от такого исполнении военнослущих гражданские были просто в восторге, поддержали воинов аплодисментами и возгласами. В комментариях к публикации немало соотечественников сошлись во мнении, что, если руководство страны не будет против исполнения такого хита о президенте страны-агрессора, то рейтинг Зеленского снова стремительно увеличится. Патриотические чувства среди украинцев как всегда очень и очень сильны.


Отметим, речевку "Путин – ху*ло!" имеет свою историю. Первоначальными авторами хита стали фаны футбольного клуба "Металлист". Впервые публично эту песню исполнили в Харькове 30 марта 2014 года. Тогда многочисленные видео быстро облетели интернет, набрали миллионы просмотров по всему миру и как российская пропаганда не противилась тому, что эта песня становилась вирусной, ничего сделать так и не смогла. Более того, украинские болельщики исполнили этот хит на Евро-2020. Тогда россияне даже обращались к международному сообществу с требованием наказать украинцев за это, но также ничего не добились.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны Андрей Таран ознакомился с ходом подготовки к параду войск по случаю Дня независимости Украины.


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Источник: https://www.facebook.com/100003686218656/posts/2313098945489623/?d=n
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Обсуждения

Сташинский

сегодня, 12:59

До какой стадии кретинизма надо опуститься, чтобы распевать матюки в строю на публику? Да еще о президенте, пускай даже ненавидимом. А Зеленский, Янукович, Парашенко, Ющенко чем лучше Путина? Что они сделали для народов Украины? За 30 лет одни потери, зрады и воровство.

Ігор

сегодня, 12:27

Речівка не замаскує комуністичну, тоталітарну сутність параду.

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