На День Независимости украинцы увидят парад без «совковости»: Таран сделал заявление

Украина отходит от "совковости" подготовки и проведения торжественных военных парадов. Теперь это в прошлом. Такие традиции исповедует разве что соседняя Россия, которая ведет против Украины войну. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на заявление министра обороны Украины Андрея Тарана, который сегодня решил лично посмотреть репетицию парада на ГП "Антонов".

Андрей Таран Фото: Украинские новости

По словам Андрея Тарана, к 30-й годовщине Независимости Украина подходит обновлённой, без советской системы организации подобных мероприятий. Андрей Таран приоткрыл некоторые моменты, намекнув, что в этом году парад будет необычным, он будет отличаться от стандартного парада, к которому большинство украинцев привыкли. Люди увидят празднование на Крещатике, которое ранее не видели в столице.

Забегая наперед министр отметил, что впервые не будет объезда войск и приветствия главнокомандующим ВСУ каждой коробки отдельно. Такие методы остались в соседней России, в Украине теперь будут другие традиции. Всего в параде примут участие около 5 тысяч военных. Министр подчеркнул, что большинство тех, кто будет задействован в параде, прошли войну. Также не стоит ожидать тяжёлой военной техники в центре Киева. Привычной многим тяжёлой военной техники также не будет. Официальное объяснение министра – чтобы не повредить дородное покрытие в центре Киева.

Читайте также ранее на портале "Комментарии" – парад войск 24 августа состоится на Крещатике и Майдане Независимости. Президент Зеленский решил не отказываться от военного парада, праздновать будем широко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!