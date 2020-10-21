В День 30-летия Независимости Украины в Киеве состоится военный парад

В будущем году в честь тридцатилетия независимости Украины состоится военный парад. Соответствующий приказ опубликован на сайте главы государства.

Парад войск состоится на Хрещатике и Майдане Независимости.

Также на будущий день независимости пройдут торжественные мероприятия с участием представителей органов государственной и местной власти, иностранных и международных представителей, духовенства и общественности.

Также планируется возложение цветов к памятникам, местам захоронений выдающихся украинских деятелей, борцов за независимость Украины, участников войны на Донбассе.

Кроме того, в этот день запланирован визит в Украину вселенского патриарха Варфоломея.

Напомним, в 2019 году Президент Украины Владимир Зеленский решил на День Независимости вместо военного парада провести Шествие достоинства, в котором приняли участие пять оркестров, украинские оперные звезды пианисты и народные артисты Украины.

Последний парад состоялся на 28-летие нашего государства в 2018 году. Он получил название Марш новой армии. В нем приняли участие 4,5 тысячи военных и 250 единиц техники, было продемонстрировано современное вооружение.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский жестко обратился к местной власти.





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