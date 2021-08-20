В Херсоне рухнул флагшток с гербом: есть ли пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

Украинцы в экстренном темпе завершают основные приготовления к празднованию 30-летнего юбилея провозглашения Независимости. При этом не обходится без эксцессов, как, к примеру, в Херсонской области. По информации местного издания "Любимый Херсон", в областном центре произошло падение флагштока для государственного флага-рекордсмена.



В Херсоне рухнула конструкция для самого высокого флага Украины в области. Фото: Любимый Херсон

Инцидент произошел утром пятницы, 20 августа. Как объясняют очевидцы, при поднятии высокой конструкции у строителей произошел какой-то технический сбой, поэтому флагшток с завидной скоростью полетел вниз.

При этом человеческих жертв удалось избежать. Однако некоторый материальный ущерб все же нанесен. Металлическая конструкция "смягчила" свое падение, приземлившись аккурат на один из припаркованных рядом легковых автомобилей. К сожалению, пострадавший Lexus, вероятней всего, не подлежит реконструкции, т.к. повреждения машине нанесены довольно серьезные.

Также пострадал и сам флагшток: разбит и оцарапан большой тризуб, украшавший верх конструкции, треснута и погнута металлическая основа. Судя по всему, в День Государственного флага Херсонщина останется в стороне от всеукраинского флешмоба по поднятию самых больших государственных знамен.

Отметим, что на инцидент уже успел отреагировать в соцсетях глава Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь. Чиновник раскритиковал тех, кто смеется с произошедшего, и предложил всем вспомнить, что они сделали для развития родной области.

"У вас все всегда гладко и ничего не ломается? Откуда вы взялись такие идеальные и правильные? Осмотритесь вокруг и подумайте, что вы сделали, помимо смеха над проблемами", — написал местный политик в комментариях на Facebook .





Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в украинском сегменте интернета бурно обсуждается выставка к 30-летию Независимости Украины, которая подготовлена к экспонированию в Черновцах. В центре внимания общественности — инсталляция художника Ивана Салевича со скандально-вызывающим названием "Хохлы". Почему экспонат заинтересовал даже сотрудников СБУ, читайте в нашей публикации.

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