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Главная Новости Общество происшествия В Херсоне рухнул флагшток с гербом: есть ли пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)
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В Херсоне рухнул флагшток с гербом: есть ли пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

23 августа в Херсоне должны были установить рекорд области — по установке самого высокого государственного флага

сегодня, 11:20
Автор:

Вечканова Елена

Украинцы в экстренном темпе завершают основные приготовления к празднованию 30-летнего юбилея провозглашения Независимости. При этом не обходится без эксцессов, как, к примеру, в Херсонской области. По информации местного издания "Любимый Херсон", в областном центре произошло падение флагштока для государственного флага-рекордсмена.

В Херсоне рухнул флагшток с гербом: есть ли пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

В Херсоне рухнула конструкция для самого высокого флага Украины в области. Фото: Любимый Херсон

Инцидент произошел утром пятницы, 20 августа. Как объясняют очевидцы, при поднятии высокой конструкции у строителей произошел какой-то технический сбой, поэтому флагшток с завидной скоростью полетел вниз.

При этом человеческих жертв удалось избежать. Однако некоторый материальный ущерб все же нанесен. Металлическая конструкция "смягчила" свое падение, приземлившись аккурат на один из припаркованных рядом легковых автомобилей. К сожалению, пострадавший Lexus, вероятней всего, не подлежит реконструкции, т.к. повреждения машине нанесены довольно серьезные.

В Херсоне рухнул флагшток с гербом: есть ли пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2
В Херсоне рухнул флагшток с гербом: есть ли пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3
В Херсоне рухнул флагшток с гербом: есть ли пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО) - фото 4
В Херсоне рухнул флагшток с гербом: есть ли пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО) - фото 5
В Херсоне рухнул флагшток с гербом: есть ли пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО) - фото 6
В Херсоне рухнул флагшток с гербом: есть ли пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО) - фото 7

Также пострадал и сам флагшток: разбит и оцарапан большой тризуб, украшавший верх конструкции, треснута и погнута металлическая основа. Судя по всему, в День Государственного флага Херсонщина останется в стороне от всеукраинского флешмоба по поднятию самых больших государственных знамен.

Отметим, что на инцидент уже успел отреагировать в соцсетях глава Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь. Чиновник раскритиковал тех, кто смеется с произошедшего, и предложил всем вспомнить, что они сделали для развития родной области.

"У вас все всегда гладко и ничего не ломается? Откуда вы взялись такие идеальные и правильные? Осмотритесь вокруг и подумайте, что вы сделали, помимо смеха над проблемами", — написал местный политик в комментариях на Facebook.

В Херсоне рухнул флагшток с гербом: есть ли пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО) - фото 8

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в украинском сегменте интернета бурно обсуждается выставка к 30-летию Независимости Украины, которая подготовлена к экспонированию в Черновцах. В центре внимания общественности — инсталляция художника Ивана Салевича со скандально-вызывающим названием "Хохлы". Почему экспонат заинтересовал даже сотрудников СБУ, читайте в нашей публикации.

Также на портале вы можете узнать, в какой из областей фермеры перед Днем Независимости вырастили яблоки с тризубом на боку. Подробности и фото — в нашем материале.


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Источник: http://favoritekherson.co/2021/08/20/v-hersone-upavshiy-flagshtok-razdavil-leksus/
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comments

Обсуждения

Алексей

сегодня, 14:33

Как дети малые.Надо устанавливать рекорды по уровню жизни, зарплат, качеству дорог и т.дд. А так деньги на ветер и в карманы тех, кто на лексусах.

Вiталька

сегодня, 14:21

Вiн теж мабуть «Стомився».)))

Ведьмак

сегодня, 12:20

вот же мудачье!!! 8 млн. грн. в жопу меру! позор, нищеброды и твари!

Сташинский

сегодня, 10:35

Шоб у вас на лбу такой вырос! Ахахахахаха

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