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Ко Дню Независимости: в каком из регионов Украины вырастили яблоки с тризубом (ФОТО)

В яблочных садах неподалеку Винницы появились плоды с изображением герба Украины

сегодня, 15:32
Автор:

Вечканова Елена

Подготовка к празднованию 30-летия Дня Независимости Украины осуществляется полным ходом. Заканчивают последние приготовления участники масштабного столичного парада, многие предприниматели используют патриотическую символику для популяризации своих товаров. Как, к примеру, винницкие фермеры, выращивающие яблоки, сообщает местное издание "Винница-инфо".

Ко Дню Независимости: в каком из регионов Украины вырастили яблоки с тризубом (ФОТО)

В Виннице вырастили яблоки с тризубом ко Дню Независимости. Фото: Надежда Гладько

Фирма, имеющая яблоневые сады на расстоянии 20 км от Винницы, занялась необычным дизайном своих фруктов. В свое время к предпринимателям обратились со спецзаказом: яблоки с гербом Украины, более известным как Тризуб.

По словам предпринимательницы Надежды Гладько, их фирма не один год занимается тем, что поставляет на рынок "разукрашенные яблоки". На таких фруктах часто видны улыбающиеся рожицы (смайлики) или же надписи с признанием в любви на английском языке (I love you). Также отдельные предприятия оплачивают урожай, на котором будет их фирменный логотип.

Ко Дню Независимости: в каком из регионов Украины вырастили яблоки с тризубом (ФОТО) - фото 2
Ко Дню Независимости: в каком из регионов Украины вырастили яблоки с тризубом (ФОТО) - фото 3
Ко Дню Независимости: в каком из регионов Украины вырастили яблоки с тризубом (ФОТО) - фото 4
Ко Дню Независимости: в каком из регионов Украины вырастили яблоки с тризубом (ФОТО) - фото 5
Ко Дню Независимости: в каком из регионов Украины вырастили яблоки с тризубом (ФОТО) - фото 6

Изображение на яблоках проявляются абсолютно натуральным способом: во время роста на их бока помещаются специально подготовленные наклейки. Когда плод созревает, оставшаяся под наклейкой часть не меняет своего цвета. Это помогает по итогу сформировать необходимый рисунок или надпись.

Гладько призналась, что наибольшей популярностью пользуются "улыбающиеся" яблоки. По ее мнению, ходить в садах, где на ветках тебя встречают фрукты со смайликами, очень поднимает настроение.

"Люди улыбаются деревьям в ответ. За этим интересно наблюдать", — подчеркивает Надежда Гладько.

Кто же заказала партию "патриотических" яблок, предпринимательница не рассказала. Женщина сослалась на коммерческую тайну.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что ради выступления в День Независимости в Украину собирается приехать один из известнейших мировых исполнителей. Кто это, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, насколько длинными будут праздничные выходные к годовщине принятия Независимости.


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Источник: https://www.vinnitsa.info/news/do-dnya-nezalezhnosti-ukrayiny-na-vinnychchyni-vyrostyly-yabluka-z-tryzubom-foto.html
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