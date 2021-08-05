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Длительные выходные на День Независимости 2021: украинцы успеют поймать лето за хвост

В августе украинский ждет длительный отдых из четырех выходных

сегодня, 18:05
Автор:

Хмільовська Інна

За окном последний месяц лета и еще так хочется насладиться теплым солнцем и ласковым летним ветром. И украинцы получат такую возможность в виде мини-уикенда в конце августа. 24 августа Украина отмечает юбилейный 30-й День Независимости. Кроме праздничных мероприятий, эта дата порадует нас также дополнительными днями отдыха.

Длительные выходные на День Независимости 2021: украинцы успеют поймать лето за хвост

Отдых, скриншот с youtube

Когда ожидаются выходные в августе 2021:

Длительные выходные на День Независимости 2021: украинцы успеют поймать лето за хвост - фото 2


День Независимости Украины является государственным праздником и предусматривает выходной день. В этом году он выпадает на вторник. Чтобы украинцам было удобнее отмечать праздник, Кабинет министров рекомендовал работодателям сделать понедельник, 23 августа, выходным. В таком случае его придется отработать в субботу, 28 числа.

Таким образом, украинцы будут отдыхать четыре дня подряд — с 21 по 24 августа.

По традиции в конце августа соцсети заполняются сообщениями: лето прошло, а насладиться теплым временем года люди не успели. В этом году можно с легкостью поменять тренд и позволить себе в августе сделать несколько летних дел, которые позволят почувствовать, что провели сезон на все 100%.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как отдохнуть после тяжелого рабочего дня . Специалисты советуют после рабочего дня отвлечься на какое-то занятие: рисование, музыку, приготовление ужина или просмотр любимого сериала. А когда готовить не хочется, но перекусить нужно, пусть лучше в холодильнике всегда будут сезонные фрукты, овощи и хлебцы. Но от алкоголя после напряженного дня лучше отказаться, ведь утром ваше самочувствие может значительно ухудшиться.


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Источник: https://www.unian.ua/lite/holidays/vihidniy-na-den-nezalezhnosti-2021-yak-vidpochivayemo-v-ukrajini-11501017.html
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