На коленях и с флагом РФ: почему СБУ допрашивала художника из Черновцов (ФОТО)

В украинском сегменте интернета бурно обсуждается выставка к 30-летию Независимости Украины, которая подготовлена к экспонированию в Черновцах. В центре внимания общественности — инсталляция художника Ивана Салевича со скандально-вызывающим названием "Хохлы". Об инциденте сообщает Telegram-канал "Украина в шоке".



Художник Иван Салевич "поставил" украинцев на колени в своей инсталляции. Фото из открытых источников

Помимо обидного слова в заглавии сама композиция также выглядит весьма неоднозначно. С помощью картонных "скульптур" художник изобразил собрание из 16 людей, которые, будучи одетыми в вышиванки, опустились на колени. Вместо глаз у бумажных фигур нарисованы российские "триколоры", у одной — есть сразу и российский, и украинский флаги.

Инсталляцию собирались демонстрировать на выставке современного искусства, посвященной юбилею провозглашения Независимости. Однако очень скоро таким творчеством возмутились обычные граждане, и композицией "заинтересовались" представители Службы безопасности Украины.

Судя по информации, что распространяется в соцсетях, с автором инсталляции Иваном Салевичем, художником, имеющим звание заслуженного, правоохранители общались не менее двух часов. После "допроса" добро на экспонирование творения дали, однако лишь с добавлением таблички, на которой будет раскрыт смысл сделанного.

Как объяснил сам Салевич, он не вкладывал в работу желания обидеть всех украинцев. Однако подобными фигурами ему хотелось изобразить тех граждан страны, которые все еще "ментально стоят на коленях". При этом такое раболепие не мешает им иметь пророссийские взгляды даже через 30 лет независимости Украины.

Как и всегда, скандальный экспонат разделил мнения пользователей Сети.

"Так это правильно, хохлы это те, кто за рашку и топит", "Вот честно, так и понял изначально без "идеи". Хоть и двузначно выглядит. И название правильное. Тоже таких неопределившихся хохлами считаю. Как и люто топящих за мову и страну исключительно в соцсетях. В АТО хохлов не встречал", — говорят те, кто поддерживает художника и его задумку.

Но, разумеется, есть и те, кто против подобного творчества.

"Наши уже как будто с роду ущемлены с русских, вы ущемляетесь до атома при виде русского флага или русской символики. Теперь я вас буду называть атомы, ведь это по факту так", "Надо было повернуть в сторону США, было бы правильно. На коленях на запад, а зад повёрнут к местному олигархату — вот настоящее украинской действительности", — с таким мнением выступили интернет-критики.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что подготовка к празднованию 30-летия Дня Независимости Украины осуществляется полным ходом. Заканчивают последние приготовления участники масштабного столичного парада, многие предприниматели используют патриотическую символику для популяризации своих товаров. Как, к примеру, винницкие фермеры, выращивающие яблоки с тризубом на боку. Подробности и фото — в нашем материале.

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