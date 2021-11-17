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Выбрано самое смешное фото дикой природы 2021 года

Международный конкурс Comedy Wildlife Photography Awards-2021 (CWPA) представил победителя 2021 года

сегодня, 12:05
Автор:

Светлана Шкурупий
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Ежегодно организаторы международного конкурса Comedy Wildlife Photography Awards-2021 (CWPA), который призван привлечь внимание общественности к вопросам сохранения дикой природы, выбирают самую смешную фотографию. И 2021 год не стал исключением. 

Выбрано самое смешное фото дикой природы 2021 года

Самые смешные фото дикой природы 2021 (фото из открытых источников)

Победу в конкурсе в текущем году одержал фотограф Кен Дженсен и его забавный кадр под названием "Ой" (Ouch!), сделанный в Китае пять лет назад. На фотографии изображен сидящий на проводе самец обезьяны. По словам фотографа, животное вело себя агрессивно, но снимок, сделанный в удачный момент, стал шедевром. 

Выбрано самое смешное фото дикой природы 2021 года - фото 2

Кен Дженсен, узнав о своей победе, отметил, что очень рад тому, что его работа вызывает улыбку у людей по всему миру и помогает поддерживать мероприятия, призванные сохранить дикую природу. 

За победу в конкурсе фотограф получил приз — недельное сафари в природном заповеднике Кении. А еще Кен стал обладателем уникального трофея ручной работы, сумки для фотоаппарата и других сувениров.

Второе место досталось фотографу Джону Спирсу и его снимку "Я думаю, лето закончилось" (I guess summers over), на котором изображен голубь с пожелтевшим листом на голове. 

Выбрано самое смешное фото дикой природы 2021 года - фото 3

Всего в этом году жюри конкурса Comedy Wildlife Photography Awards-2021 рассмотрело более 7 тысяч заявок и выбрало 42 финалистов. 

Напомним, что международный конкурс Epson International Pano Awards, в котором оцениваются панорамные снимки от участников со всего мира, объявил победителей 2021 года. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что снимок украинского фотографа Михаила Бочкарев стал символом пожаров в Турции.


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Источник: https://www.comedywildlifephoto.com/
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