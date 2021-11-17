Выбрано самое смешное фото дикой природы 2021 года

Ежегодно организаторы международного конкурса Comedy Wildlife Photography Awards-2021 (CWPA), который призван привлечь внимание общественности к вопросам сохранения дикой природы, выбирают самую смешную фотографию. И 2021 год не стал исключением.

Самые смешные фото дикой природы 2021 (фото из открытых источников)

Победу в конкурсе в текущем году одержал фотограф Кен Дженсен и его забавный кадр под названием "Ой" (Ouch!), сделанный в Китае пять лет назад. На фотографии изображен сидящий на проводе самец обезьяны. По словам фотографа, животное вело себя агрессивно, но снимок, сделанный в удачный момент, стал шедевром.





Кен Дженсен, узнав о своей победе, отметил, что очень рад тому, что его работа вызывает улыбку у людей по всему миру и помогает поддерживать мероприятия, призванные сохранить дикую природу.

За победу в конкурсе фотограф получил приз — недельное сафари в природном заповеднике Кении. А еще Кен стал обладателем уникального трофея ручной работы, сумки для фотоаппарата и других сувениров.

Второе место досталось фотографу Джону Спирсу и его снимку "Я думаю, лето закончилось" (I guess summers over), на котором изображен голубь с пожелтевшим листом на голове.





Всего в этом году жюри конкурса Comedy Wildlife Photography Awards-2021 рассмотрело более 7 тысяч заявок и выбрало 42 финалистов.

Напомним, что международный конкурс Epson International Pano Awards, в котором оцениваются панорамные снимки от участников со всего мира, объявил победителей 2021 года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что снимок украинского фотографа Михаила Бочкарев стал символом пожаров в Турции.

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