Снимок украинского фотографа стал символом пожаров в Турции

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Хмільовська Інна
Сразу два СМИ, The Guardian и Vice, опубликовали снимок украинского фотографа Мешки Бочкарева, который стал символом разрушений, вызванных катаклизмом. Украинский фотограф Миша Бочкарев сделал снимок в Анталии. На нем изображен мальчик на фоне темно-красного неба, затянутого дымом. Также видно море и серо-коричневое облако, которое становится все больше.
Пожар в Турции, фото из открытых источников
Окруженный "ржавым" красным небом, заполненным дымом, мальчик, собирающийся поплавать в Анталии, отвлекается на низко летящий вдалеке пожарный самолет.
Как известно, по всей Турции в результате более 180 пожаров на прошлой неделе погибли по меньшей мере восемь человек. Происходящее было описано как самые страшные лесные пожары в стране на памяти живущих.
Пламя также опустошило обширные участки соснового леса и сельскохозяйственных угодий. Знаменитый снимок сделал на этой неделе украинский фотограф Мишка Бочкарев.
Фотографией широко поделились турецкие пользователи социальных сетей, которые недовольны беспрецедентными лесными пожарами.
Эксперты говорят, что пожары были вызваны не только климатическим кризисом, но и некомпетентным руководством лесного департамента Анкары.
Греция, Италия и Босния также пострадали от лесных пожаров на прошлой неделе, когда температура достигла отметки +40...+43 °C. Хотя сложно связать отдельные погодные условия или стихийные бедствия с климатическим кризисом, ученые говорят, что экстремальные погодные явления, такие как лесные пожары, увеличатся в количестве и интенсивности из-за глобального потепления.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Турции лесной пожар добрался до центра города.
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