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Снимок украинского фотографа стал символом пожаров в Турции

Эта фотография стала для многих определителем лесных пожаров в Турции

сегодня, 10:35
Автор:

Хмільовська Інна

Сразу два СМИ, The Guardian и Vice, опубликовали снимок украинского фотографа Мешки Бочкарева, который стал символом разрушений, вызванных катаклизмом. Украинский фотограф Миша Бочкарев сделал снимок в Анталии. На нем изображен мальчик на фоне темно-красного неба, затянутого дымом. Также видно море и серо-коричневое облако, которое становится все больше.

Снимок украинского фотографа стал символом пожаров в Турции

Пожар в Турции, фото из открытых источников

Окруженный "ржавым" красным небом, заполненным дымом, мальчик, собирающийся поплавать в Анталии, отвлекается на низко летящий вдалеке пожарный самолет. ⁣

Снимок украинского фотографа стал символом пожаров в Турции - фото 2

Как известно, по всей Турции в результате более 180 пожаров на прошлой неделе погибли по меньшей мере восемь человек. Происходящее было описано как самые страшные лесные пожары в стране на памяти живущих.

Пламя также опустошило обширные участки соснового леса и сельскохозяйственных угодий. Знаменитый снимок сделал на этой неделе украинский фотограф Мишка Бочкарев.⁣

"Я приехал в Турцию на свидание со своей девушкой из России, потому что из-за политической ситуации мы не можем навещать друг друга в наших странах", — сказал он VICE World News.⁣

Фотографией широко поделились турецкие пользователи социальных сетей, которые недовольны беспрецедентными лесными пожарами.

"Я был в комнате, когда увидел дым, чуть позже начали летать самолеты и вертолеты. Я пошел на пляж с фотоаппаратом, но было очень жарко, около 37 °C, и я вернулся в свою комнату через 15 минут", — добавил он.⁣

Эксперты говорят, что пожары были вызваны не только климатическим кризисом, но и некомпетентным руководством лесного департамента Анкары.

Греция, Италия и Босния также пострадали от лесных пожаров на прошлой неделе, когда температура достигла отметки +40...+43 °C. ⁣Хотя сложно связать отдельные погодные условия или стихийные бедствия с климатическим кризисом, ученые говорят, что экстремальные погодные явления, такие как лесные пожары, увеличатся в количестве и интенсивности из-за глобального потепления. ⁣

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Турции лесной пожар добрался до центра города.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CSOr4tco-co/?utm_source=ig_embed&ig_rid=0f3c6669-889f-4647-a3b8-3de7a63f7cda&fbclid=IwAR1EgHzCRkmC2puEuyZ6xOPi0vYESo6JMtWiG7Sd31zNjHMmdc7VcIiBl6E
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