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Объявлен победитель лучшего панорамного снимка 2021 года

Эксперты международного конкурса Epson International Pano Awards объявили победителей и представили лучшие панорамные снимки 2021 года

сегодня, 13:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Международный конкурс Epson International Pano Awards, в котором оцениваются панорамные снимки от участников со всего мира, объявил победителей 2021 года. 

Объявлен победитель лучшего панорамного снимка 2021 года

Лучшие панорамные фото 2021 / Фото: pixabay.com

Организаторы рассказали, что на конкурс было прислано более 5 тысяч работ от 1 245 фотографов с разных уголков мира, которые боролись за первые места в пяти категориях, чтобы получить награды и денежные призы.

Итак, лучший панорамный снимок текущего года в категории "Открытие пространства: природа/пейзажи" был сделан американским фотографом Джошуа Германном. Кадр называется "Вечный треугольник", на нем изображены Южные болота в штате Луизиана, затянутые утренним туманом.

Мужчина отметил, что уникальная красота этого места его завораживала на протяжение всей жизни и своим снимком он хочет сообщить о важности защиты этих водно-болотных угодий. Джошуа рассказал, что утром плыл на лодке среди деревьев и их стволы выглядели симметрично, он захотел запечатлеть эти "бесчисленные треугольники".

Объявлен победитель лучшего панорамного снимка 2021 года - фото 2

Первое место в категории "Любительская среда / архитектура" досталось эмиратскому фотографу Флориану Крихбаумеру за его кадр "Город в облаках".

Объявлен победитель лучшего панорамного снимка 2021 года - фото 3

А фотография под названием "Тональное пересечение", которая принадлежит австралийскому фотографу Марку Бриерли выиграла в номинации "Открытая среда".

Объявлен победитель лучшего панорамного снимка 2021 года - фото 4

Снимок "Горный мечтатель" фотографа Голланда Макс Рива, стал победителем в категории "Кураторская премия".

Объявлен победитель лучшего панорамного снимка 2021 года - фото 5

Кадр под название "Гастлозен" швейцарского фотографа Оливера Верли, выиграл в номинации "Самый результативный фильм".

Объявлен победитель лучшего панорамного снимка 2021 года - фото 6

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что фотографу удалось запечатлеть редкое атмосферное явление в Исландии.


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Источник: https://thepanoawards.com/
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