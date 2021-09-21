Фотографу удалось запечатлеть редкое атмосферное явление в Исландии: как оно выглядит (ФОТО)

В Исландии фотограф запечатлел редкое атмосферное явление. Об этом сообщает издание Обозреватель.

Фотограф. Фото: Pixelbay.com.

На снимках можно увидеть явление, которое называется перламутровыми облаками. В описании под фотографиями в социальной сети Instagram фотограф рассказал, что они были видны на протяжении целого дня, а это бывает крайне редко.

Мужчина надеется, что в будущем ему снова удастся стать свидетелем данного явления.





Фото: instagram.com/p/CT0E-ycK9q1.

Для справки: перламутровые или полярные стратосферные облака образуются в нижней стратосфере Земли в зимне-весенний период, преимущественно в полярных широтах при аномально низких температурах (примерно -70 градусов по цельсию). Они наблюдаются на высотах от 15 до 27 километров и являются достаточно редким явлением. Также их можно обнаружить и в средних широтах.





Фото: instagram.com/p/CT0E-ycK9q1.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что украинские полярники сфотографировали "НЛО" в небе над горами. Им оказалось редкое атмосферное явление, которое называют чечевицеобразными облаками. Отмечается, что в день, когда полярники сделали снимки облаков их было, как никогда много. Особенностью чечевицеобразных облаков является то, что они находятся в неподвижном состоянии даже несмотря на ветер. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что NASA показало фантастически красивое космическое явление. С помощью космического телескопа астрономы смогли запечатлеть туманность, которая образовалась из остатков умирающей звезды. Её особенностью является высокая степень симметрии. Темные полосы высококонцентрированной пыли и газа имеют ширину около 160 астрономических единиц. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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