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ВСУ ударили Точкой-У по оккупантам

Силы обороны сдерживают наступление российского агрессора

сегодня, 13:41
Автор:

Денис
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Депутат Дмитрий Разумков рассказал об уничтожении оккупантов под городам Бердянск, что в Запорожской области. Об этом он рассказал на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ ударили Точкой-У по оккупантам

ВСУ

"Вооруженные Силы Украины нанесли удар Точкой-У по аэродрому Бердянска, где захватчики сосредоточили большое количество войск.", — пишет Дмитрий Разумков. 

Также по оккупантам били штурмовики СУ-25 ВВС ВСУ. 

"Ночью пара украинских асов на Су-25 нанесли удар по колонне оккупанта возле села Победа, которая шла захватывать Бровары.", — говорит Разумков. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что на Сумщине российские танки переехали авто с мужчинойВ Сумской области под колесами танков погиб 47-летний мужчина, который пытался остановить вражескую технику. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о шестых сутках российского вторжения: от кого и от чего зависит исход этой войны. Эксперты рассказали, почему несмотря на продолжение агрессии российские войска терпят поражение в Украине. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

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Источник: https://www.facebook.com/dmytro.razumkov
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