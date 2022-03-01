ВСУ ударили Точкой-У по оккупантам

Депутат Дмитрий Разумков рассказал об уничтожении оккупантов под городам Бердянск, что в Запорожской области. Об этом он рассказал на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

"Вооруженные Силы Украины нанесли удар Точкой-У по аэродрому Бердянска, где захватчики сосредоточили большое количество войск.", — пишет Дмитрий Разумков.

Также по оккупантам били штурмовики СУ-25 ВВС ВСУ.

"Ночью пара украинских асов на Су-25 нанесли удар по колонне оккупанта возле села Победа, которая шла захватывать Бровары.", — говорит Разумков.

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