Бьют по самому святому: под Киевом оккупантский снаряд попал в роддом

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Карина Ожерельева
Вблизи Киева снаряд оккупанта попал в роддом "Адонис". Людей успели эвакуировать, однако здание получило значительные повреждения. Такое заявление сделал гендиректор сети больниц "Адонис" Виталий Гирин на своей странице в Facebook.
Роддом "Адонис" - фото из открытых источников
Частный роддом "Адонис" находится в селе Бузова вдоль Житомирской трассы вблизи столицы Украины. Там уже несколько дней продолжаются бои.
Также Гирин попросил не распространять фейковую информацию. Гендиректор "Адонис" подчеркнул, что пока не собирает средства на помощь роддому, ведь "за все заплатит оккупант".
Как сообщали ранее "Комментарии", оккупанты произвели ракетный обстрел главной площади Харькова. Российские военнослужащие произвели обстрел центра Харькова, в частности большой взрыв был зафиксирован на площади Свободы. Видео взрыва опубликовано в социальных сетях.
Также "Комментарии" писали, что в ЕС подтвердили, что заявка от Украины на членство подана. Европейский Союз официально подтвердил, что уже запущена процедура рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС. После того, как произошло российское вторжение, ряд стран Евросоюза выступил с инициативой, чтобы Украина получила четкую перспективу членства в ЕС.
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