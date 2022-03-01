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Бьют по самому святому: под Киевом оккупантский снаряд попал в роддом

Снаряд попал в роддом "Адонис"

сегодня, 10:27
Автор:

Карина Ожерельева
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Вблизи Киева снаряд оккупанта попал в роддом "Адонис". Людей успели эвакуировать, однако здание получило значительные повреждения. Такое заявление сделал гендиректор сети больниц "Адонис" Виталий Гирин на своей странице в Facebook.

Бьют по самому святому: под Киевом оккупантский снаряд попал в роддом

Роддом "Адонис" - фото из открытых источников

Частный роддом "Адонис" находится в селе Бузова вдоль Житомирской трассы вблизи столицы Украины. Там уже несколько дней продолжаются бои.

"Друзья, все спрашивают, что с роддомом. Спасибо за поддержку. В роддом попал снаряд, повреждения большие, но здание стоит. Все эвакуированы. Главное – не надо сейчас ехать, кого-то забирать. Все в надежном городе и безопасности. Это точно .Со мной и семьей все ок!” – сообщил Гирин.

Также Гирин попросил не распространять фейковую информацию. Гендиректор "Адонис" подчеркнул, что пока не собирает средства на помощь роддому, ведь "за все заплатит оккупант".

"Победа неотвратима. Смерть врагам", — написал Гирин на своей странице.


Как сообщали ранее "Комментарии", оккупанты произвели ракетный обстрел главной площади Харькова. Российские военнослужащие произвели обстрел центра Харькова, в частности большой взрыв был зафиксирован на площади Свободы. Видео взрыва опубликовано в социальных сетях.

Также "Комментарии" писали, что в ЕС подтвердили, что заявка от Украины на членство подана. Европейский Союз официально подтвердил, что уже запущена процедура рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС. После того, как произошло российское вторжение, ряд стран Евросоюза выступил с инициативой, чтобы Украина получила четкую перспективу членства в ЕС.


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Источник: https://www.facebook.com/vytalyk
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