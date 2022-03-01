Шестые сутки российского вторжения: от кого и от чего зависит исход этой войны

Битва украинцев с российскими захватчиками продолжается шестые сутки. И шестые сутки эксперты дают изданию "Комментарии" эксклюзивную оценку происходящего. Предлагаем вашему вниманию очередную подборку экспертных мнений.

Борд в Полтаве. Фото: из открытых источников

РФ сейчас несет потери и на данном этапе получила военное поражение

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний акцентирует важность того, что 28 февраля, на пятые сутки российского вторжения, состоялись переговоры между официальными делегациями Киева и Москвы. Переговоры, которые пока завершились ничем.

"Судя по всему, РФ продолжает настаивать на невыполнимом ультиматуме – признание Крыма российским, т.н. "Л/ДНР" – в админграницах Донецкой и Луганской областей, нейтральный статус Украины, "денацификация и демилитаризация". Это точно разговор ни о чём. Но, судя по тому, что какие-то контакты начались, что Россия сама хотела этих переговоров, их сильно "припекает". Впрочем, судя по всему, это была просто "пристрелка". Прощупывание позиций сторон. И точно неспроста в российскую делегацию входил Мединский – бывший министр культуры, один из идеологов т.н. "русского мира". Идти на выдвигаемые условия мы, конечно, не можем. Сопротивление украинского народа российской агрессии – огромное. Противника мы уничтожаем уже тысячами. Никто сдаваться не собирается. Более того – мы выдвигаем свои условия. Учитывая, что именно РФ сейчас несет потери и на данном этапе, по сути, получила военное поражение, мы ведем речь о деоккупации Донбасса и Крыма. Пока не идет о репарациях, но это точно будет следующий этап. Ущерб, который Украине нанесла РФ, она должна и оплачивать", – уверен эксперт.

Он акцентирует, что, несмотря на переговоры, россияне продолжали и продолжают зверски обстреливать жилые районы из оружия массового поражения. "Грады", баллистические ракеты, вакуумные бомбы и так далее.

"Они пошли на военные преступления. В Харькове, Чернигове, Буче, Киеве и так далее. Понятно, что агрессор хочет запугать украинцев. Чтобы была паника, чтобы наша армия не могла эффективно осуществлять отпор", – поясняет Тарас Загородний действия захватчиков.

Тем временем санкции, наложенные на Россию за ее варварство, уже дают эффект.

"РФ отрезают от финансового мира, фактически конфискованы ее валютные резервы, которые находятся за рубежом. А это около 70% от всего, что было накоплено. Речь идет о 450-500 млрд долларов, о средствах в казначейских бумагах США, в золоте. Доступа к этому у РФ сейчас нет, – подчеркивает эксперт. – Запад, конечно, мог и ранее дать нам больше оружия. Но тут важно понимать, что мир устроен цинично. И никому не дают оружия, пока не увидят готовность к сопротивлению агрессии. Мы такую готовность продемонстрировали. Потому именно сейчас резко выросли военные и не только поставки в Украину от стран Запада".

Тарас Загородний отмечает: прошла информация, что ЕС предоставляет Украины 70 истребителей, а Польша предоставляет свои аэродромы для размещения авиации. Учитывая, что Польша – это уже территория НАТО, никто бомбить поставленным нам Су-24 и Миг-29 не рискнет.

"Санкции против РФ вводят даже страны, которые были нейтральны (как та же Швейцария), а та же Норвегия идет на беспрецедентный для себя шаг, предоставляя нам оружие. Как и Финляндия, и другие страны, которые понимают – если падет Украина, то они – следующие. Помогают и Штаты, ведь на кону – престиж США как сверхдержавы, с которой Украина подписала ряд соглашений, в том числе печально известный Будапештский меморандум. К нам поступают и продолжат поступать средства ПВО, ПЗРК, которые сейчас крайне необходимы", – рассказывает эксперт.

Он считает правильным, если бы, как инициировали и сама Украина, и ряд государств Восточной Европы, ускорилось принятие нашей страны в ЕС.

"Даже статус кандидата в ЕС уже откроет нам доступ к финансированию из европейских фондов. Мы можем получать деньги на поддержку экономики, которая сейчас в ужасном состоянии – по понятным причинам. И не только на это, – поясняет Тарас Загородний. – Украина сейчас в топах все мировых СМИ. Мир будет нам помогать. Но сейчас всё зависит именно от нас. От воли украинского народа к сопротивлению и дальнейшему уничтожению противника".

Россия воюет за создание нового железного занавеса. Украина борется, чтобы не попасть за этот занавес

Политолог Петр Охотин считает главным итогом первых переговоров с начала российского вторжения то, что России не удалось дожать украинскую сторону.

"Основное требование Кремля (среди прочего безумного набора типа признать Крым российским) – нейтральный статус Украины. Нейтралитет нельзя было объяснить гражданам в 2014 году. Сейчас же, после нападения России, украинцы точно в нем не заинтересованы, – уверен эксперт. – Ну, что переговоры проходили под давлением, подтверждают обстрелы, которым в это время подвергались украинские города, включая Харьков. И на этом, кстати, акцентировал президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что обстрелы во время переговоров являются именно элементом давления".

Петр Охотин не исключает, что российско-украинская война может поменять баланс сил.

"НАТО понимает: Москва ведет боевые действия рядом с границами альянса. Многое зависит от нашей победы. Россия воюет за создание нового железного занавеса. Украина борется, чтобы не попасть за этот занавес", – резюмирует политолог.

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