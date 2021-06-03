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Главная Новости Общество искусство и культура В ВОЗ заявили об устойчивых к вакцинам штаммах COVID
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В ВОЗ заявили об устойчивых к вакцинам штаммах COVID

Специалист организации предупредил о возможном появление новых мутаций

сегодня, 09:20
Автор:

Елизавета Черных

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с коронавирусной пандемией доктор Дэвид Набарро заявил о возможном появлении мутаций COVID, устойчивых к существующим препаратам для вакцинации. Об этом сообщает издание РБК-Украина, ссылаясь на Sky News.

В ВОЗ заявили об устойчивых к вакцинам штаммах COVID

В ВОЗ заявили об устойчивых к вакцинам штаммах COVID - фото из открытых источников

"Пока я не думаю, что мы имеем какие — то устойчивые к (действующим — ред.) вакцинам штаммы болезни, но они почти наверняка рано или поздно появятся", — предупредил специалист. 

Напомним, что во Всемирной организации здравоохранения с большей внимательностью следят за распространением четырех штаммов коронавирусного заболевания. Среди них и недавно обнаруженная мутация из Вьетнама. Со слов представителя ВОЗ Марии ван Кхеркове, разновидность нового коронавирусного штамма уже хорошо известна экспертам. Эта мутация вируса "родилась" из-за "встречи" британского и индийского штаммов. Отмечается, что "вьетнамский" штамм куда опасней своих предшественников. Все потому, что он легче и быстрее распространяется воздушным путем, а, соответственно, является более заразным.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что разведка Соединенных Штатов Америки узнала новую информацию о происхождении коронавируса. Кроме того, в сообщении отмечается, что американская разведка располагает новыми и еще не исследованными данными, связанными с источником пандемии коронавируса. Пока информацию, которую узнали спецслужбы, не разглашают. Для того чтобы убедиться, каким образом распространился коронавирус, разведка использует очень сильные компьютерные мощности.




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/pozzhe-mogut-poyavitsya-ustoychivye-vaktsinam-1622685854.html
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