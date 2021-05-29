Опаснее британского: что известно о новом штамме коронавируса из Вьетнама

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Вечканова Елена
Очередной виток
коронавирусной опасности может начаться на территории Азии. Об этом
свидетельствуют вьетнамские исследователи, заявившие про обнаружение нового,
более опасного штамма COVID-19. О событии сообщает местное издание VnExpress.
Во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса. Фото из открытых источников
Эта мутация
вируса "родилась" из-за "встречи" британского и индийского штаммов. Отмечается,
что "вьетнамский" штамм куда опасней своих предшественников. Все потому, что он
легче и быстрее распространяется воздушным путем, а, соответственно, является
более заразным.
По словам
руководителя Минздрава Вьетнама Нгуена Тахнь Лонга, есть и относительно хорошие
новости. Несмотря на высокую опасность такого вида вируса, справиться с ним
благодаря лекарствам можно достаточно быстро.
О "выходе"
подобного "вьетнамского" штамма за пределы страны местные чиновники и ученые
пока не информируют. Может ли подобная мутация заболевания вызвать новую вспышку
коронавируса в мире, также не сообщается.
Интересно, что в целом на территории Вьетнама местными учеными было обнаружено минимум семь различных штаммов ковида, среди которых — и уже упомянутые британский и индийский.
Напомним, что представители Всемирной организации здравоохранения считают, что лучшим вариантом для защиты от коронавируса является получение вакцины. И хотя процесс вакцинации в Украине продвигается не слишком быстрыми темпами, власти сделали очередной шаг к обеспечению коллективного иммунитета.
Как сообщали "Комментарии", уже на этих выходных, с 29 мая, в нашей стране начали работу специальные центры, в которых граждане смогут получить свою прививку против коронавируса. Какие города стали "пробой пера" в данном направлении, узнавайте в нашем материале.
Также мы рассказывали, почему японские врачи настолько обеспокоены приближением Олимпиады. Насколько вероятно появление некого "олимпийского" штамма COVID-19, читайте на нашем портале.
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