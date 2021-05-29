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Опаснее британского: что известно о новом штамме коронавируса из Вьетнама

Новый тип вируса является гибридом индийского и британского штаммов

сегодня, 10:50
Автор:

Вечканова Елена

Очередной виток коронавирусной опасности может начаться на территории Азии. Об этом свидетельствуют вьетнамские исследователи, заявившие про обнаружение нового, более опасного штамма COVID-19. О событии сообщает местное издание VnExpress.

Опаснее британского: что известно о новом штамме коронавируса из Вьетнама

Во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса. Фото из открытых источников

Эта мутация вируса "родилась" из-за "встречи" британского и индийского штаммов. Отмечается, что "вьетнамский" штамм куда опасней своих предшественников. Все потому, что он легче и быстрее распространяется воздушным путем, а, соответственно, является более заразным.

По словам руководителя Минздрава Вьетнама Нгуена Тахнь Лонга, есть и относительно хорошие новости. Несмотря на высокую опасность такого вида вируса, справиться с ним благодаря лекарствам можно достаточно быстро.

О "выходе" подобного "вьетнамского" штамма за пределы страны местные чиновники и ученые пока не информируют. Может ли подобная мутация заболевания вызвать новую вспышку коронавируса в мире, также не сообщается.

Интересно, что в целом на территории Вьетнама местными учеными было обнаружено минимум семь различных штаммов ковида, среди которых — и уже упомянутые британский и индийский.

Напомним, что представители Всемирной организации здравоохранения считают, что лучшим вариантом для защиты от коронавируса является получение вакцины. И хотя процесс вакцинации в Украине продвигается не слишком быстрыми темпами, власти сделали очередной шаг к обеспечению коллективного иммунитета. 

Как сообщали "Комментарии", уже на этих выходных, с 29 мая, в нашей стране начали работу специальные центры, в которых граждане смогут получить свою прививку против коронавируса. Какие города стали "пробой пера" в данном направлении, узнавайте в нашем материале.

Также мы рассказывали, почему японские врачи настолько обеспокоены приближением Олимпиады. Насколько вероятно появление некого "олимпийского" штамма COVID-19, читайте на нашем портале.


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Источник: https://vnexpress.net/viet-nam-xuat-hien-bien-chung-ncov-lai-hoan-toan-moi-4285841.html
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