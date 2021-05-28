Украина открывает центры вакцинации: где и когда будут работать

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Вечканова Елена
Отличные новости
для тех, кто внимательно следит за процессом массовой вакцинации в Украине. Уже
на этих выходных, с 29 мая, в нашей стране начнут работу специальные центры, в
которых граждане смогут получить свою прививку против коронавируса. О таком
важном событии информируют представители пресс-службы Министерства здравоохранения.
Центры массовой вакцинации откроются в Киеве, Одессе и Львове. Фото: Shutterstock
Пока подобные
организации будут функционировать лишь в трех областных центрах. "Первая проба"
коснулась столицы, Одессы и Львова.
Отмечается, что киевлян
будут прививать в Международном выставочном центре. Одесский и львовский центры
откроют на территориях стадионов — Одесской юракадемии и "Арена Львов"
соответственно.
Как и обещалось
ранее, людей, которые встали в электронную очередь с помощью "Дії",
будут вакцинировать по выходным. В Минздраве отмечают, что наибольшее внимание все
еще будет уделяться пожилым людям.
Если же вы
думаете, что в подобный центр можно прийти и получить свою дозу вакцины вне
очереди, то ошибаетесь. Привиться можно будет лишь после получения специального
приглашения по телефону.
Также специалисты
отмечают, что и выбора вакцин у пришедшего прививаться человека нет. В данный
момент обещают использовать препарат CoronaVac, которую производит одна из крупных
фармацевтических компаний Китая.
Представители
министерства обещают, что прибытие новых партий вакцин в Украину ускорит начало
работы подобных центров и в других городах.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали о
Также на портале
вы можете узнать, во сколько украинским ученым может обойтись создание отечественной противоковидной вакцины.
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Обусуждения
Новости
Андрей
сегодня, 18:41
CoronaVac еффективна примерно на 50.4% и не сертифицирована ни в одной развитой стране даже для экстренного применения. Зато, привившись ею можно спокойно посещать, например, Зимбабве.
Вячеслав
сегодня, 18:31
Шмурдяк в львов !