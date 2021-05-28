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Главная Новости Общество медицина Украина открывает центры вакцинации: где и когда будут работать
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Украина открывает центры вакцинации: где и когда будут работать

Первыми получить свою прививку смогут люди, которые записались на вакцинацию через «Дію» или в контакт-центре Минздрава

сегодня, 19:00 comments3766
Автор:

Вечканова Елена

Отличные новости для тех, кто внимательно следит за процессом массовой вакцинации в Украине. Уже на этих выходных, с 29 мая, в нашей стране начнут работу специальные центры, в которых граждане смогут получить свою прививку против коронавируса. О таком важном событии информируют представители пресс-службы Министерства здравоохранения.

Украина открывает центры вакцинации: где и когда будут работать

Центры массовой вакцинации откроются в Киеве, Одессе и Львове. Фото: Shutterstock

Пока подобные организации будут функционировать лишь в трех областных центрах. "Первая проба" коснулась столицы, Одессы и Львова.

Отмечается, что киевлян будут прививать в Международном выставочном центре. Одесский и львовский центры откроют на территориях стадионов — Одесской юракадемии и "Арена Львов" соответственно.

Как и обещалось ранее, людей, которые встали в электронную очередь с помощью "Дії", будут вакцинировать по выходным. В Минздраве отмечают, что наибольшее внимание все еще будет уделяться пожилым людям.

Если же вы думаете, что в подобный центр можно прийти и получить свою дозу вакцины вне очереди, то ошибаетесь. Привиться можно будет лишь после получения специального приглашения по телефону.

Также специалисты отмечают, что и выбора вакцин у пришедшего прививаться человека нет. В данный момент обещают использовать препарат CoronaVac, которую производит одна из крупных фармацевтических компаний Китая.

Представители министерства обещают, что прибытие новых партий вакцин в Украину ускорит начало работы подобных центров и в других городах.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о планах белорусских властей "помочь" украинцам вакцинироваться с помощью российского препарата "Спутник V". Детали — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, во сколько украинским ученым может обойтись создание отечественной противоковидной вакцины.


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Источник: https://t.me/mozofficial/1258
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Обусуждения

Андрей

сегодня, 18:41

CoronaVac еффективна примерно на 50.4% и не сертифицирована ни в одной развитой стране даже для экстренного применения. Зато, привившись ею можно спокойно посещать, например, Зимбабве.

Вячеслав

сегодня, 18:31

Шмурдяк в львов !

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