Какие штаммы COVID-19 самые опасные - заявление ВОЗ

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Елизавета Черных
Во Всемирной организации здравоохранения с большей внимательностью следят за распространением четырех штаммов коронавирусного заболевания. Среди них и недавно обнаруженная мутация из Вьетнама, пишет OBOZREVATEl.
Какие штаммы COVID-19 самые опасные - фото из открытых источников
Со слов представителя ВОЗ Марии ван Кхеркове, разновидность нового коронавирусного штамма уже хорошо известна экспертам.
Специалист также отметила, что организация готовилась к тому, что COVID-19 сможет эволюционировать.
Напомним, что очередной виток коронавирусной опасности может начаться на территории Азии. Об этом свидетельствуют вьетнамские исследователи, заявившие про обнаружение нового, более опасного штамма COVID-19. Эта мутация вируса "родилась" из-за "встречи" британского и индийского штаммов. Отмечается, что "вьетнамский" штамм куда опасней своих предшественников. Все потому, что он легче и быстрее распространяется воздушным путем, а, соответственно, является более заразным. По словам руководителя Минздрава Вьетнама Нгуена Тахнь Лонга, есть и относительно хорошие новости. Несмотря на высокую опасность такого вида вируса, справиться с ним благодаря лекарствам можно достаточно быстро.
Ранее портал "Комментарии" писал, что в Китае выявили первый в мире случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3. По данным журналистов, вирусом заразился 41-летний мужчина. Еще в конце апреля его госпитализировали в городе Чжэньцзян с симптомами, похожими на простуду. Спустя месяц у него диагностировали H10N3.
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