Какие штаммы COVID-19 самые опасные - заявление ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения с большей внимательностью следят за распространением четырех штаммов коронавирусного заболевания. Среди них и недавно обнаруженная мутация из Вьетнама, пишет OBOZREVATEl.

Какие штаммы COVID-19 самые опасные - фото из открытых источников

Со слов представителя ВОЗ Марии ван Кхеркове, разновидность нового коронавирусного штамма уже хорошо известна экспертам.

"Однако даже против этих вариантов хорошо работают меры по предотвращению распространения инфекции. Поэтому мы просим все страны не терять бдительность", – отметила эксперт.

Специалист также отметила, что организация готовилась к тому, что COVID-19 сможет эволюционировать.

Напомним, что очередной виток коронавирусной опасности может начаться на территории Азии. Об этом свидетельствуют вьетнамские исследователи, заявившие про обнаружение нового, более опасного штамма COVID-19. Эта мутация вируса "родилась" из-за "встречи" британского и индийского штаммов. Отмечается, что "вьетнамский" штамм куда опасней своих предшественников. Все потому, что он легче и быстрее распространяется воздушным путем, а, соответственно, является более заразным. По словам руководителя Минздрава Вьетнама Нгуена Тахнь Лонга, есть и относительно хорошие новости. Несмотря на высокую опасность такого вида вируса, справиться с ним благодаря лекарствам можно достаточно быстро.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Китае выявили первый в мире случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3. По данным журналистов, вирусом заразился 41-летний мужчина. Еще в конце апреля его госпитализировали в городе Чжэньцзян с симптомами, похожими на простуду. Спустя месяц у него диагностировали H10N3.













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