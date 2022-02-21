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В Украине запустили онлайн театр: сколько стоит подписка

Чешский стриминговый сервис DRAMOX запустил онлайн-театр в Украине

сегодня, 17:31
Автор:

Людмила Слободенюк
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В Украине начал работу онлайн-театр. Его запустил стриминговый сервис DRAMOX из Чехии. Платформа работает по системе подписки и предлагает представления 18 украинских театров и 15 мировых. Об этом сообщает издание Ain.ua, передает портал "Комментарии".

В Украине запустили онлайн театр: сколько стоит подписка

Онлайн театр. Фото из открытых источников

Смотреть представления украинских и мировых театров без ограничений можно, уплатив стоимость подписки. Она на сегодняшний день составляет 299 гривен в месяц, или 2990 грн в год. Первые два месяца все деньги компания будет передавать театрам, а в дальнейшем ее будут делить пополам.

В настоящее время платформа предлагает просмотр записей представлений не только академических театров, но и современных. В частности, на Dramox можно увидеть спектакли от "Львовской Национальной оперы", "Театра им. Леси Украинки", "Театра 360 градусов", театров "Дах", "Золотые ворота", "Прекрасные цветы", "Актер" и других. Что касается мировых театров, то сейчас украинцам доступны представления с украинскими субтитрами от " Английского национального балета", "Норвежского национального балета", "Королевской оперы Версаля".

"Я очень рад, что мы можем предложить зрителям лучшее из украинского театра и поддержать украинскую культуру", — сказал Радим Горак, один из основателей платформы.

Записи подписчикам будут доступны в качестве HD и 4K в специальных приложениях.

Ранее "Комментарии" писали о том, что знаменитая картина Ман Рэя Le Violon d'Ingres готова войти в историю как самая дорогая фотография, которая когда-то была продана на аукционе. Ожидается, что оригинальный шедевр, широко считающийся самой известной работой Ман Рэя, будет стоить от 5 до 7 миллионов долларов. Это самая высокая оценка за одну фотографию в истории аукциона.

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Источник: https://ain.ua/2022/02/21/v-ukrayini-zapustyvsya-onlajn-teatr-dramox/
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