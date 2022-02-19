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Самая дорогая фотография в мире: что на ней изображено (ФОТО)

"Le Violon d'Ingres" Ман Рэя может стать самой дорогой фотографией, когда-либо проданной

сегодня, 19:54
Автор:

Карина Ожерельева
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Знаменитая картина Ман Рэя Le Violon d'Ingres готова войти в историю как самая дорогая фотография, когда-либо проданная на аукционе. Об этом сообщает CNN.

Самая дорогая фотография в мире: что на ней изображено (ФОТО)

Картина Ман Рэя "Le Violon d'Ingres" - CNN

Черно-белое изображение, сделанное в 1924 году американским художником-сюрреалистом, превращает обнаженное тело женщины в скрипку.

Ожидается, что оригинальный шедевр, широко считающийся самой известной работой Ман Рэя, будет стоить от 5 до 7 миллионов долларов – самая высокая оценка за одну фотографию в истории аукциона.

Рей жил с 1890 по 1976 год. Он был ключевым членом движений дадаизма и сюрреализма, и его Le Violon d'Ingres является лучшим лотом, который можно предложить из коллекции Розалинд Герстен Джейкобс и Мелвина Джейкобса, руководителей розничной торговли и коллекционеров искусства, которые имели связи с сюрреалистическими кругами.

По данным аукционного дома, нью-йоркская пара приобрела произведение у Рея еще в 1962 году, и он будет продаваться вместе с другими произведениями искусства, фотографиями, драгоценностями и плакатами из их коллекции искусства, накопленной в течение десятилетий.

Дариус Хаймс, международный руководитель отдела фотографии Christie's, в своем заявлении назвал эту фотографию одной из наиболее знаковых работ 20-го века.

Хаймс добавил: "Объем и влияние изображения, в то же время романтического, таинственного, причудливого и игривого, увлекало умы всех на протяжении почти 100 лет. Как фотографическая работа, она беспрецедентна на рынке".

Среди прочих продаваемых вещей – Mars Виджи Целминса, стоимость которого оценивается от 1 800 000 до 2 500 000 долларов США.

Нынешний рекорд для фотографии, проданной на аукционе, принадлежит картине Андреаса Гурски Rhine II, которая была продана Christie's за потрясающие 4,3 миллиона долларов в 2011 году.

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Источник: https://edition.cnn.com/style/article/man-ray-photo-christies-auction-intl-scli/index.html
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