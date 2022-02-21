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Кибератаки возможны снова: в Госслужбе спецсвязи назвали даты

На украинские ресурсы злоумышленники снова могут осуществить кибератаку

сегодня, 14:55
Автор:

Козлова Альбіна
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Предварительно известно о возможной хакерской атаке на правительственные сайты и ресурсы с доменом .ua. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы спецсвязи и защиты информации со ссылкой на информацию правительственной команды реагирования на хакерские атаки CERT-UA.

Кибератаки возможны снова: в Госслужбе спецсвязи назвали даты

Фото иллюстративное / Pixabay

Как сообщается в сообщении, 22 февраля возможны кибератаки на вебресурсы. Поэтому предприятиям, компаниям, учреждениям и организациям следует быть внимательными и принимать меры для дополнительной защиты своих сайтов и баз данных.

Также отмечается, что если вы заметили подозрительные действия, операции или стали жертвой киберинцидента / кибератаки, обращайтесь в CERT-UA.

Напомним, что недавняя кибератака была совершена 15 февраля. Тогда хакеры нарушили работу государственных банков и совершили атаку на государственный портал "Дия". По информации Минцифры, злоумышленники несколько часов совершали мощную DDoS-атаку, которую сумели отразить специалисты по защите от киберугроз. Атака происходила одновременно из нескольких векторов.

Ранее, 14 января, хакеры совершили атаку на ряд правительственных сайтов Украины и заблокировали их работу. Тогда на сайтах обнародовали сообщения с угрозами и информацией о похищении личных данных украинцев. Однако в спецслужбах эти сообщения были опровергнуты. По фактам были открыты уголовные производства и продолжаются расследования.

Как сообщал портал "Комментарии", сайты украинских госструктур получили 14 января мощнейшую кибератаку. Эксперты рассказали, с чем это может быть связано, кто может стоять за ударом и как противостоять таким угрозам.


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Источник: https://cip.gov.ua/ua/news/22-lyutogo-mozhlivi-kiberataki-poperedzhaye-cert-ua
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