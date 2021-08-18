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В Днепре произошло ДТП с четырьмя грузовиками: есть ли жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

В результате столкновения четверо людей пострадало, водитель одного из автомобилей скончался на месте

18 августа 2021, 10:45
Автор:

Вечканова Елена








С последствиями масштабной дорожной катастрофы столкнулись поздним вечером вторника, 17 августа, жители Днепра. На Полтавском шоссе в Амур-Нижнеднепровского района не смогли разминуться сразу четверо водителей грузовых автомобилей. Деталями инцидента и видео с места событий поделились сотрудники местного ГУ ГСЧП Украины.

В Днепре произошло ДТП с четырьмя грузовиками: есть ли жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

В ДТП столкнулись сразу четыре грузовых авто. Фото: ГУ ГСЧП Украины

Авария произошла после восьми часов вечера. Уже в 23 минуты девятого спасатели знали, что на Полтавском шоссе столкнулись машины, к тому же одна из них вспыхнула в результате удара.

В дорожную аварию попали исключительно грузовики: перевозящий нефтепродукты "Scania", "Mercedes"-"малотоннажка", а также две машины марки "DAF", одна из которых подходит для перевозки урожая зерновых.

От огня пострадал второй "DAF", однако водителю удалось избежать значительных повреждений, он вовремя покинул салон автомобиля.

В Днепре произошло ДТП с четырьмя грузовиками: есть ли жертвы (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2
В Днепре произошло ДТП с четырьмя грузовиками: есть ли жертвы (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3
В Днепре произошло ДТП с четырьмя грузовиками: есть ли жертвы (ФОТО, ВИДЕО) - фото 4
В Днепре произошло ДТП с четырьмя грузовиками: есть ли жертвы (ФОТО, ВИДЕО) - фото 5
В Днепре произошло ДТП с четырьмя грузовиками: есть ли жертвы (ФОТО, ВИДЕО) - фото 6
В Днепре произошло ДТП с четырьмя грузовиками: есть ли жертвы (ФОТО, ВИДЕО) - фото 7

К сожалению, печальная участь ждала человека, находящегося за рулем "Mercedes"Во время столкновения на этот автомобиль пришелся один из самых сильных ударов. Водитель умер на месте еще до прибытия спасателей, которым пришлось разрезать автомобиль, чтобы достать зажатое в железных тисках тело. Установлено, что погибший был 1992 года рождения.

Всего различные травмы в этом масштабном ДТП получило четверо людей. Все они были доставлены в днепровские больницы для получения медицинской помощи.

Для того чтобы ликвидировать последствия столкновения грузовиков, спасателям пришлось отключать электронику в автомобилях, а после еще и смывать смесь горючего с дорожного покрытия Полтавского шоссе. Всего на вызове присутствовало 16 работников спасательной службы.

Что послужило причиной аварии, выясняют представители правоохранительной службы.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что дорожно-транспортное происшествие с ужасающими последствиями произошло ночью с 13 на 14 августа неподалеку Киева. Автомобиль, движущийся по Житомирской трассе, врезался в пешехода, который вышел на дорогу в неположенном для этого месте. От удара на высокой скорости мужчину, находящегося под действием алкоголя, буквально разорвало пополам. Детали инцидента — в нашем материале.

Также на портале мы рассказывали, что во Львовской области в страшном ДТП разбился насмерть сын известного украинского бизнесмена. Подробности инцидента — в нашем материале.


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Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/127954.html
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