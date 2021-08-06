Разбился на Porsche: во Львовской области в ДТП погиб 23-летний сын известного бизнесмена

Водитель дорогой иномарки на дороге под Львовом врезался в грузовой автомобиль Он мчался по встречной полосе и столкнулся с фурой. В ДТП под Брюховичей погиб 23-летний юноша, который управлял Porsche и почему-то выскочил на встречную полосу. Павел Крок был сыном известного во Львовской области бизнесмена. Эту информацию обнародовало tvoemisto.tv.

Авто превратилось в груду металлолома. Фото: tvoemisto.tv

Как утверждает издание, парень родился в 1998 году. Во Львов приехал на каникулы, потому что учился в Австрии. Его отец — известный во Львове предприниматель, владелец горного курорта в поселке Славское во Львовской области и еще нескольких компаний.

Полиция Львовской области назвала причиной аварии нарушение правил дорожного движения. Молодой шофер скоростной иномарки внезапно выехал на встречную полосу движения, где не смог избежать столкновения с грузовым автомобилем. Он погиб мгновенно. Грузовиком управлял 32-летний житель Стрыйского района. Следователями открыто производство по ч. 2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что во Львовской области мужчина поджег полицейский участок. Местный житель решил оригинальным образом выразить свою нелюбовь к правоохранителям. Мужчина решил поджечь участковый пункт полиции. Инцидент произошел в городе Новояворовск 12 декабря. Спасатели получили сообщение о возгорании около 20:00 по линии 102, оперативно выехали на место происшествия и ликвидировали огонь. Пламя повредило окно и подоконник помещения. К счастью, обошлось без пострадавших.

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