Украинский мультфильм собрал рекордную сумму

Украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" за первый уикенд собрал рекордные для украинского кинематографа 25 млн. грн. Об этом сообщают "Комментарии".

Українська "Мавка" зацікавила 20 країн

Мультфильм продали более чем в 20 стран, среди которых США, Канада, Франция, Италия, Испания, Португалия, Польша, Румыния, Хорватия, Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Болгария, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия, Греция и т.д.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Мавка. Лесная песня" – второй полнометражный мультфильм украинской студии "Animagrad", созданный по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня", а также на основе украинских мифов и традиций.

"Лесная песня" — стихотворная пьеса в трех действиях Леси Украинки. Пьеса написана в 1911 году в Кутаиси, впервые была поставлена 22 ноября 1918 года в Киевском драматическом театре. Произведение является одним из первых прообразов фэнтези в украинской литературе. Главные персонажи произведения – Лукаш и Мавка. Мавка или лесная русалка — это существо украинской мифологии, близкое к русалке, в образе красивой обнаженной девушки с длинными распущенными волосами. Согласно народным поверьям, в мавки превращаются души утопленниц и девочек, умерших без крещения.

Тем временем крымские санатории оккупанты готовят к волне беженцев, рашистам пообещали премии за каждый километр захваченной украинской территории, а в Австрии отреагировали на идеи мира с Россией в обмен на территориальные уступки. Глава австрийского МИД Шалленберг отметил, что Россия сегодня рассчитывает исключительно на силу и надеется на поле боя достичь всего, что раньше задекларировала, поэтому глупо было бы считать, что Украина должна уступить и отказаться от своих законных территорий. В то же время австрийский дипломат все еще считает, что нельзя вводить запрет на въезд в Европу для всех граждан РФ.