Украина получила от США давнее оружие, которое раньше украла Россия

Соединенные Штаты вернули исторические и культурные артефакты Украины. Древнее оружие было вывезено с территории Украины в Россию, а оттуда посылками доставлено в США. Благодаря сотрудничеству международных дипломатов и Департамента внутренней безопасности США украинское наследие вернулось. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Посольство Украины в США.

Украинские древние мечи. Фото: Посольство Украины в США

10 марта украинское посольство в Соединенных Штатах вместе с официальными лицами США и Украины провели церемонию передачи украденных украинских артефактов.

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"Российские оккупанты целенаправленно похищают и вывозят из Украины исторические и культурные артефакты, пытаясь лишить Украину идентичности", — передает слова Оксана Маркаровой Посольство Украины в США.

Среди обнаруженных археологических предметов было оружие с территории Украины разных периодов. В Украину вернули скифские мечи акинаки датированные около 6-5 вв. до н. е, сабли половцев времен Киевской Руси, а также шлифованный топор, которому более 4 тыс. лет.

С начала июля 2022 года Департамент внутренней безопасности США задержал несколько грузов исторических и культурных артефактов, происходивших с территории Украины. Груз без необходимой документации для антикварных либо археологических предметов был отправлен из Краснодарского края русской Федерации. В общей сложности американским органам удалось задержать около 20 посылок. После проведения экспертиз и консультаций с министерством культуры Украины подтвердились догадки, что это украинские памятники. Как сообщает посольство Украины в США, передача мечей это только первая часть возвращения древнего оружия, которое украли россияне.





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