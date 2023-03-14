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Украина получила от США давнее оружие, которое раньше украла Россия

Украине вернули украденные артефакты, вывезенные в Россию, а затем направленные в Соединенные Штаты.

сегодня, 19:45
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Автор:

Slava Kot

Соединенные Штаты вернули исторические и культурные артефакты Украины. Древнее оружие было вывезено с территории Украины в Россию, а оттуда посылками доставлено в США. Благодаря сотрудничеству международных дипломатов и Департамента внутренней безопасности США украинское наследие вернулось. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Посольство Украины в США.

Украина получила от США давнее оружие, которое раньше украла Россия

Украинские древние мечи. Фото: Посольство Украины в США

10 марта украинское посольство в Соединенных Штатах вместе с официальными лицами США и Украины провели церемонию передачи украденных украинских артефактов.


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"Российские оккупанты целенаправленно похищают и вывозят из Украины исторические и культурные артефакты, пытаясь лишить Украину идентичности", — передает слова Оксана Маркаровой Посольство Украины в США.

Среди обнаруженных археологических предметов было оружие с территории Украины разных периодов. В Украину вернули скифские мечи акинаки датированные около 6-5 вв. до н. е, сабли половцев времен Киевской Руси, а также шлифованный топор, которому более 4 тыс. лет.

С начала июля 2022 года Департамент внутренней безопасности США задержал несколько грузов исторических и культурных артефактов, происходивших с территории Украины. Груз без необходимой документации для антикварных либо археологических предметов был отправлен из Краснодарского края русской Федерации. В общей сложности американским органам удалось задержать около 20 посылок. После проведения экспертиз и консультаций с министерством культуры Украины подтвердились догадки, что это украинские памятники. Как сообщает посольство Украины в США, передача мечей это только первая часть возвращения древнего оружия, которое украли россияне.

Украина получила от США давнее оружие, которое раньше украла Россия - фото 2

Ранее портал "Комментарии" писал об украинской Мрие: жизни и смерти крупнейшего самолета в мире.

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Источник: https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/posts/pfbid0Nep6Dac3mWCJoo4pU654ZeaaVhVkgaktLc9tNjHyKXDqfdmgBJk7GSMfth8DxyWGl?locale=uk_UA
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