Смотрим «Евровидение-2021»: где и когда

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Вечканова Елена
Коронавирусная
пандемия перечеркнула множество планов у большинства любителей бывать на
концертах любимых исполнителей или музыкальных фестивалях. Вероятно, именно
поэтому с таким нетерпением большинство европейцев (и не только) ждут главное
песенное событие весны-2021 — очередное "Евровидение". Как сообщает "24 канал",
за выступлением участников первого полуфинала конкурса желающие смогут
понаблюдать уже во вторник, 18 мая.
Первый полуфинал "Евровидения-2021" состоится 18 мая. Фото из открытых источников
Грандиозное шоу,
которое обещают организаторы, в этом году готовят Нидерланды. Участники из 39 стран
расположились в Роттердаме и на протяжении нескольких последних недель отчаянно
готовятся к основному выступлению, дабы понравиться даже самому капризному
зрителю.
Отметим, что это
музыкальное событие юбилейное — исполнители выйдут на сцену "Евровидения" уже в
65 раз.
Когда же и где смотреть конкурс?
В Украине
транслировать грандиозные концерты, как и прежде, будут два телеканала — "UA:
Перший" и "СТБ". Начало шоу
запланировано на 22:00 по киевскому времени. Полуфиналы состоятся 18 и
20 мая, а финал, когда будет объявлен следующий победитель "Евровидения", пройдет
уже в эту субботу, 22 мая.
Отметим, что Украина
традиционно принимает участие в главном музыкальном конкурсе Европы. Группа Go_A выйдет на "европодмостки"
в первом полуфинале. Выступления украинцев следует ожидать ближе к концу
концерта — согласно жребию у нас 15 номер.
К слову, украинские
исполнители в очередной раз попали в один полуфинал с представителями РФ. Российская
исполнительница Манижа также выступит в Роттердаме 18 мая — под номером 3.
За право попасть
в финал конкурса будут сражаться 33 страны, из которых подобное право завоюет
лишь 20.
Напомним, ранее "Комментарии"
рассказывали, как на проведение "Евровидения" в 2021 году повлияла
коронавирусная ситуация. Узнать, как организовывают конкурс нидерландцы, можно в нашем материале.
Также на портале мы
рассказывали, какая песня от Украины будет бороться за победу на "Евровидении"
и почему Беларуси отказали в участии.
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