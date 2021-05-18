Смотрим «Евровидение-2021»: где и когда

Коронавирусная пандемия перечеркнула множество планов у большинства любителей бывать на концертах любимых исполнителей или музыкальных фестивалях. Вероятно, именно поэтому с таким нетерпением большинство европейцев (и не только) ждут главное песенное событие весны-2021 — очередное "Евровидение". Как сообщает "24 канал", за выступлением участников первого полуфинала конкурса желающие смогут понаблюдать уже во вторник, 18 мая.



Первый полуфинал "Евровидения-2021" состоится 18 мая. Фото из открытых источников

Грандиозное шоу, которое обещают организаторы, в этом году готовят Нидерланды. Участники из 39 стран расположились в Роттердаме и на протяжении нескольких последних недель отчаянно готовятся к основному выступлению, дабы понравиться даже самому капризному зрителю.

Отметим, что это музыкальное событие юбилейное — исполнители выйдут на сцену "Евровидения" уже в 65 раз.

Когда же и где смотреть конкурс?

В Украине транслировать грандиозные концерты, как и прежде, будут два телеканала — "UA: Перший" и "СТБ". Начало шоу запланировано на 22:00 по киевскому времени. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, а финал, когда будет объявлен следующий победитель "Евровидения", пройдет уже в эту субботу, 22 мая.

Отметим, что Украина традиционно принимает участие в главном музыкальном конкурсе Европы. Группа Go_A выйдет на "европодмостки" в первом полуфинале. Выступления украинцев следует ожидать ближе к концу концерта — согласно жребию у нас 15 номер.

К слову, украинские исполнители в очередной раз попали в один полуфинал с представителями РФ. Российская исполнительница Манижа также выступит в Роттердаме 18 мая — под номером 3.

За право попасть в финал конкурса будут сражаться 33 страны, из которых подобное право завоюет лишь 20.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, как на проведение "Евровидения" в 2021 году повлияла коронавирусная ситуация. Узнать, как организовывают конкурс нидерландцы, можно в нашем материале.

Также на портале мы рассказывали, какая песня от Украины будет бороться за победу на "Евровидении" и почему Беларуси отказали в участии.

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