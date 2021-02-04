Названа песня, которой Go_A представят Украину на "Евровидении-2021"

На международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" музыкальная группа Go_A представит Украину композицией "Шум". О таком решении жюри, которое определяло наиболее подходящую для художественного соревнования песню, сообщает "Суспільне".

На сцене "Евровидения-2021" Go_A исполнят песню "Шум". Фото: Суспільне

Выбором композиции занимались украинский диктор Дмитрий Хоркин, музыкальный продюсер Руслан Квинта, продюсер Евгений Филатов, а также победительница "Евровидения-2016" Джамала. Интересно, что "Шум" на совсем чуть-чуть опередила другие песни Go_A — "Церковка" и "Рано".

По мнению Джамалы, выбранная композиция очень современная в плане звучания, стоит только следить за качеством живого исполнения.

Между прочим, премьера клипа на "Шум" состоялась почти две недели назад — 22 января. Уже в марте группа обещает продемонстрировать конечный вариант песни, который прозвучит на европейской сцене, и новый музыкальный ролик к ней.

Как сообщается, основа песни "построена" на древнеукраинской обрядовой игре-веснянке. В представленном ранее клипе артисты виртуозно обыграли тему пандемии коронавируса и ограничений, которые она вызвала. Как солистка Екатерина Павленко, так и музыканты Go_A появились в видео в специальных защитных костюмах, которые обычно надевают врачи или дезинсектор.



За две недели премьеры клип на композицию "Шум" успели посмотреть более 465 000 раз.

В прошлом году Go_A должны были представить Украину песней "Соловей"

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что формат "Евровидения", главного музыкального шоу Европы, обязательно изменится в 2021 году. Организаторы уверяют, что конкурс состоится в любом случае, но прибудут артисты в Нидерланды, покажет время и коронавирусная ситуация во всем мире. Одним из вариантов является проведение песенного соревнования в онлайн-режиме.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!