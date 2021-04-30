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Как пройдет Евровидение 2021 (Видео)

Стало известно каким будет Евровидение 2021 и смогут ли зрители попасть на конкурс

сегодня, 10:50
Автор:

Кириєнко Анна

Стало известно, как в этом году пройдет масштабный певческий конкурс "Евровидение". Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Как пройдет Евровидение 2021 (Видео)

Евровидение 2021 - как пройдет певческий конкурс в этом году. Фото: dcdn.lt

В том году мероприятие пришлось отменить из-за пандемии в мире. Однако в 2021 организаторы хорошо потрудились, чтобы "Евровидение-2021" прошло в обычном формате.

Во время концерта будут соблюдать все меры безопасности. Планируется, что концертный зал в Роттердаме будет заполнен на одну пятую. Так посетить концерт смогут почти 3,5 тысячи зрителей.

Билеты смогут получить только те люди, которые покупали их на "Евровидение-2020". Зрителям обязательно нужно иметь отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не ранее, чем за сутки. После концерта зрители обязаны пройти повторное тестирование в течение пяти следующих дней после мероприятия.

Напомним, что самый масштабный певческий конкурс в этом году состоится в Роттердаме в мае. Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал — 22 мая.

Украину будет представлять группа Go_A с песней "Шум".

Ранее сообщалось, что украинка выиграла конкурс "Миссис Вселенная". Украинская модель Виктория Любухина заняла первое место, обогнав участников из Австрии и России. Из-за пандемии коронавируса в этом году конкурс проходил без размаха, без дефиле и выступлений красавиц со всего мира, а в онлайн-режиме. Победительницу выбирали с помощью зрительского голосования, Виктории отдали свой голос более 60 000 человек. Подробнее об украинке-победительнице читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что Илон Маск объявил конкурс на технологию улавливания углерода. Победителю Маск пообещал заплатить 100 миллионов долларов. Об этом читайте в нашем материале.


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Источник: https://1plus1.video/tsn-utro/n-a/tsn-za-20210430-novini-svitu-evrobachennya-provedut-iz-glyadachami-ale-vpustyat-ne-bilshe-35-tisyachi-glyadachiv
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