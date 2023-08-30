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Сколько украинцев общаются исключительно на русском языке

Социологическое исследование показало, сколько украинцев говорит на русском языке в 2023 году.

сегодня, 17:00
Автор:
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Slava Kot
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В Украине 9% украинцев общаются исключительно на русском языке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование социологической группы "Рейтинг", состоявшееся в середине августа.

Сколько украинцев общаются исключительно на русском языке

Сколько украинцев общаются исключительно на русском. Фото из открытых источников

В социологическом исследовании компании "Рейтинг" 60% опрошенных указали, что общаются в быту на украинском языке. 9% выбрали, что говорят исключительно на русском. Еще 30% опрошенных отметили, что используют в обиходе как украинский, так и русский языки.


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Респондентов также просили указать, какой для них язык родной. Оказалось, что в Украине русский язык является родным для 16% населения, а украинский для 82% украинцев.

Среди оказавшихся за рубежом украинских беженцев 70% отметили, что считают родным языком украинский, однако в общении большинство использует оба языка, или русский.

Интересно, что среди признаков патриотизма украинцы во главу угла поставили донаты и волонтерство – 46%, а на втором оказался украинский язык – 45%. Около трети опрошенных отметили, что к признакам патриотизма относятся служба на фронте и остаться в Украине, работать и вести бизнес во время войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы изменили отношение к празднованию Дня Независимости Украины. Результаты социологического исследования свидетельствуют, что День Независимости стал третьим по популярности праздником.

Также "Комментарии" писали, сколько украинцев уходят в бомбоубежище во время воздушной тревоги. Исследование показало, что подобные рекомендации выполняет меньшинство жителей Украины. Больше украинцев ничего не делают во время воздушной тревоги.



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Источник: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/soc_olog_chne_dosl_dzhennya_do_dnya_nezalezhno_uyavlennya_pro_patr_otizm_ta_maybutn_ukra_ni_16-20_se.html
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