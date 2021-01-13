Скандальная шляпа переехала на новое место: появились фото

Колдовская шляпа, которая совсем немного украшала главную елку страны, снова переехала на новое место. Так, стало известно, что ее перевезли к зданию Киевской школы экономики, которое находится на улице Николая Шпака, 3 Киеве. Об этом рассказал экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, разместив соответствующий пост на своей странице в социальных сетях.

Елка Киев 2021. Фото: APnews

"Все будущие студенты бакалаврата должны прийти под шляпу. И шляпа определит будущую специальность. Или они станут политиками – президентами, станут учеными – нобелевскими лауреатами, или ИТ-бизнесменами, которые создадут новый гугл или биткойн", – говорится в публикации.

"Комментарии" писали, В этом году главную елку страны решили украсить весьма креативным аксессуаром – колдовской шляпой. Как только люди увидели, как это будет выглядеть в конечном итоге, они тут же начали протестовать против такого странного дизайнерского решения. Общественность таки смогла добиться своего – шляпу с елки сняли. А взамен установили восьмиконечную звезду. Также на главной елке страны изменили верхушку, которую высмеяли в соцсетях. В этом году главную елку страны решили украсить весьма креативным аксессуаром – колдовской шляпой. Как только люди увидели, как это будет выглядеть в конечном итоге, они тут же начали протестовать против такого странного дизайнерского решения. Общественность таки смогла добиться своего – шляпу с елки сняли. А взамен установили восьмиконечную звезду.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, на Софийскую площадь в Киеве вернули "волшебную шляпу". Шляпа, которая изначально должна была стать украшением верхушки главной елки страны, снова появилась на Софийской площади в столице. Только теперь – это отдельный самостоятельный элемент новогоднего украшения площади. О том, что шляпа вернулась, сообщила директор Департамента культуры КГГА Диана Попова на своей странице в Facebook.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!